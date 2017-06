Albbruck Der Gemeinderat macht im Eichhölzle den Weg für Bauherren frei

Der Tiefbrunnen Bannhag steht dem Neubaugebiet Eichhölzle II in Albbruck nicht im Weg. 42 Wohneinheiten können dort entstehen.

Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan Eichhölzle II für ein 2,1 Hektar großes Neubaugebiet an der Hauensteiner Straße in Albbruck beschlossen. Es schließt sich westlich an das Baugebiet Eichhölzle an, das in den 90er Jahren erschlossen wurde. Im Süden endet es an einer Geländekante zur tiefer gelegenen B 34. Es bietet Platz für 42 Wohneinheiten, die als Reihenhäuser angelegt werden, aber nicht in starrer Form. Das Gelände gehört der Gemeinde, wird aber privat erschlossen. „Wir hoffen, dass nach der Sommerpause mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden kann“, sagte Bürgermeister Stefan Kaiser.

Ein Aufstellungsbeschluss war 2014 vom Gemeinderat gefasst worden. Im Rahmen der ersten Anhörungsrunde hatte das Landesamt für Geologie und Geotechnik am Regierungspräsidium Freiburg Bedenken angemeldet bezüglich des benachbarten Wasserschutzgebiets mit dem Tiefbrunnen Bannhag, jenseits der B 34. Das Amt wies darauf hin, dass nach den neuen Richtlinien zur Abgrenzung von Wasserschutzgebieten der Bebauungsplan in die engere Schutzzone II zu liegen käme, und dort bestünde Bauverbot. Als Alternative schlug das Amt die Stilllegung des Tiefbrunnens vor.

Im Rahmen der zweiten Anhörungsrunde erneuerte die Behörde ihre Bedenken, „dass das Vorhaben aufgrund der Lage im Zustrombereich und in geringer Entfernung zum Tiefbrunnen Bannhag mit den Grundsätzen des Grundwasserschutzes nicht zu vereinbaren ist“. Verwiesen wurde auch darauf, dass noch immer rund 20 Prozent des Albbrucker Trinkwassers über den Tiefbrunnen bezogen werden. „Aus Sicht des Grundwasserschutzes ist der Bebauungsplan nur umsetzbar, wenn der Brunnen vor Beginn der Erschließungsarbeiten außer Betrieb genommen wird“, so die Behörde.

Dazu äußerte sich Gemeinderat Josef Tröndle, der auch Wassermeister von Albbruck ist: „Den Tiefbrunnen stillzulegen, würde ich ablehnen.“ Aus seiner Sicht wäre eher von einem Gefahrenpotenzial durch die B 34 auszugehen, nicht aber von einem Wohngebiet. Stefan Kaiser zeigte eine Alternative auf: Das neue Leitungsnetz, das zur Sanierung der Trinkwasserversorgung in den Bergdörfern verlegt werde, könne auch dazu genutzt werden, Überschusswasser vom Höchenschwander Berg, welches zuhauf vorhanden sei, nach Albbruck weiterzuleiten. Daher hatte die Gemeindeverwaltung im Rahmen ihrer Stellungnahme auch darum gebeten, bis zum Neuanschluss den Tiefbrunnen weiter nutzen zu dürfen.

Angesprochen wurde von den Behörden auch das Konfliktpotenzial zur geplanten A 98 und zur Neugestaltung der Abzweigung Hauenstein. Vom Planungsbüro Schanz aus Hohentengen stellte Peter Schanz klar, dass durch die Errichtung eines Lärmschutzwalls zur B 34 das angrenzende Waldbiotop Eichhölzle nicht beeinträchtigt werde. Daneben sei eine Reihe von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen geplant, mit denen ein Überschuss an Ökopunkten erzielt werden könne.