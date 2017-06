Albbruck Der Bridge-Club Hochrhein hofft auf jüngere Mitglieder zur Verstärkung

Der Bridge-Club Hochrhein wirbt erfolgreich um Neumitglieder, allerdings würde sich der Vorstand über jüngere Interessenten freuen. Ein Team des Vereins belegt den dritten Platz in der Bezirksliga Süd.

In der Hauptversammlung des Bridge-Clubs Hochrhein Albbruck-Bad Säckingen-Waldshut galt der besondere Dank der nach 18 Jahren aus dem Amt der stellvertretenden Vorsitzenden ausscheidenden Ortrud Im Spring. Speziell ihren Einsatz in Bad Säckingen lobte die Vorsitzende Cornelia Zenz-Winter bei der Übergabe eines Gutscheins. Sie wurde in ihrem Amt an der Vereinsspitze bestätigt und erhielt mit Iris Kübler eine neue Stellvertreterin. Schriftführerin ist Birgitt Wangler, Kassenwartin Marion Küpfler, erste Sportwartin Marlies Werner und zweite Sportwartin Gertrud Huber. Inge Haas und Renate Höfer wurden zu neuen Kassenprüfer gewählt.

Derzeit zählt der Verein mit leicht rückläufigem Trend 75 Mitglieder, wovon 47 Mitglieder bei der Hauptversammlung anwesend waren. In Bad Säckingen war im vergangenen Jahr ein Schnupperkurs angeboten worden, nach dem drei Personen zu Neumitgliedern wurden. Erfreulich sei, dass die Spieltage in Bad Säckingen besser angenommen wurden, seit zwei- statt viermal im Monat dort gespielt wird. Gut frequentiert ist auch das betreute Spielen am Mittwochnachmittag, an dem sich neben den Neumitgliedern auch Teilnehmer aus den von Birgitt Wangler früher geleiteten Anfängerkursen beteiligen.

Stattgefunden hatten in Albbruck im vergangenen Jahr der Challenger-Cup mit 15 Paaren, die Club-Paarmeisterschaften mit 14 Paaren und die Team-Meisterschaften mit neun Teams. Das Team mit Birgitt Wangler, Gertrud Huber, Johanna Rau, Claudia Rupprecht und Marion Küpfer belegte bei den Ligaspielen 2016 erneut den dritten Platz in der ersten Bezirksliga Süd. Dabei wurde gegen Clubs aus Bad Krozingen, Freiburg, Offenburg, Rheinfelden und Lörrach gespielt.

Diskutiert wurde in der Versammlung über eine Verlegung des Spieltags, wobei am Ende in Albbruck am bisherigen Dienstag festgehalten wird. Auch soll hier die abendliche Spielzeit – speziell auch mit Blick auf berufstätige Mitglieder und am Bridge interessierte jüngere Personen – beibehalten werden. Auch den Spielort im Schützenhaus in Waldshut beizubehalten, fand nach ausgiebiger Diskussion eine Mehrheit.