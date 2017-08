Albbruck Der Autocross-Wttbewerb Drei-Nationen-Cup des Stock-Car-Clubs Schachen wird zur Staubschlacht

Spannende Rennen bieten sich den Zuschauern beim Drei-Nationen-Cup des Stock-Car-Clubs Schachen auf dem Sandgrubengelände.

Zum 38. Mal verwandelte der Stock-Car-Club das ehemalige Sandgrubengelände in einen Magneten für Auto-Cross-Freunde. 206 Fahrer waren in den zum Drei-Nationen-Cup gewerteten zwölf Klassen, zwei Jugendklassen und vier Sonderklassen gestartet. Vom Zeittraining weg am Samstagmorgen sorgten sie mit ihren Bolliden für ein von Motorenlärm begleitetes Spektakel, das sich immer wieder als staubige Angelegenheit erwies. Mit Wasserwagen musste die Strecke immer wieder präpariert werden.

Der Appell vom Rennleiterduo Peter Lüttin und Dominik Nikolaus an die Fahrer, auf die Fairness und bei allem Siegeswillen auch auf die Konkurrenz zu achten, hatte Erfolg. Auch nach knapp 40 Jahren bemüht man sich im Stock-Car-Club stets, an beiden Renntagen die Abläufe zu optimieren und die Sicherheit für Publikum und Fahrer zu erhöhen. Diese müssen sich an die Vorgaben des Veranstalters halten. "Jedes Fahrzeug muss einen Abschlepphaken haben", sagt Dominik Nikolaus, damit der Abschleppdienst liegengebliebene Fahrzeuge ohne Verzögerung von der Strecke holen kann und keine langen Unterbrechungen hinzunehmen sind. Diese hielten sich in diesem Jahr im Rahmen.

Die vielen Besucher, die auf den Tribühnenplätzen teilweise unter mitgebrachten Sonnenschirmen das Rennen ebenso verfolgten, wie vom letzten noch erhaltenen Sandhügel aus, erlebten spannende Rennläufe. Nicht selten wurde der Ausgang bereits beim Start oder bei der wenige Meter später folgenden südlichen Spitzkehre entschieden. Nach der östlich gelegenen "Amann-Geraden" fanden längst nicht alle Fahrer mit ihrer beschleunigten Geschwindigkeit die Ideallinie in die "Bongokurve" und mussten so die Konkurrenz auf der Lang-Geraden an sich vorbeiziehen lassen, ehe es in die Westkurve und über die "Gernot-Strohm-Gerade" ging. Während die weiteren Platzierungen erst am Sonntagnachmittag feststanden, stand nach dem ersten Renntag mit Oliver Boller-Berger aus Hohentengen der Sieger des Schachen-Cups und der Besitzer des ein Meter hohen Pokals fest. Er platzierte sich mit seinem Eigenbau bis 1600Kubikzentimeter vor Dietmar Grambach aus Schwerzen und dessen Cross-Kart bis 650 Kubikzentimeter.