Albbruck Daumendrücken für Nico Denz: Albbrucker Radprofi startet bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta

Nico Denz fährt für französisches Team Ag2r und startet bei der Spanien-Rundfahrt "Vuelta". Bürgermeister Stefan Kaiser wünscht ihm viel Erfolg.

Albbruck (de) Schauspieler, die später auf Bühnen in Berlin und Leipzig auf der Bühne standen und in großen Kino-Produktionen zu sehen waren, kamen ebenso aus Albbruck (Axel Neumann und Aja Schreiber) wie junge Sportler, die eine erfolgreiche Karriere hinlegten. Deutschen Meistern im Rudern (Evelyne Schlachter), in der Leichtathletik (Marianne Schlachter) und im Bogenschießen (Achim Menne). Jetzt hat Bürgermeister Stefan Kaiser auch einen Radprofi in der Gemeinde: Nico Denz (23) fährt für das französische Team Ag2r, und startet bei der Spanien-Rundfahrt "Vuelta". "Das Aufgebot ist draußen und der Flug bereits gebucht", so der Profiradspotler, der mit Teamkollegen, die bereits beim Giro d'Italia und der Tour de France dabei waren, während des dreiwöchigen Rennspektakels in Spanien unterwegs sein wird.

Mit den Fernsehbildern von der Tour de France wuchs im Jahr 2005 in Nico Denz der Wunsch, Profiradsportler zu werden. Zunächst noch gemeinsam mit seinem Bruder Timo, der zwischenzeitlich aber eine handwerkliche Berufslaufbahn eingeschlagen hat, absolvierte er für den Velo- und Bike-Club Waldshut-Tiengen die U 15- und U 17-Nachwuchsrennen. "Ich bin meinen Eltern noch heute sehr dankbar, dass sie die viele Fahrerei auf sich genommen haben und mir so den Einstieg in meinen Traumberuf zu ermöglichen."

Nico Denz, der 2012 nach Frankreich umgezogen war und seit kurzem in Albbruck wohnt, steht seit dem 1. August 2015 beim Team Ag2r unter Vertrag. Schade findet er, dass durch die Dopingaffären der Profiradsport so nach unten gezogen wurde. Trotz aller Test und drohenden Strafen, glaubt Nico Denz, dass Doping im Leistungssport ein Thema bleiben wird. Um seine "reine Weste" beweisen zu können , hat er ein Jahr im Voraus in der "Adams-Liste" nicht nur seinen täglichen Schlafort nachzuweisen, sondern täglich eine frei wählbare Stunde festzulegen, in der er für eine Überprüfung erreichbar ist. Sechs Dopingkontrollen, teils auch nach Wettkämpfen, hat Nico Denz schon hinter sich – alle mit negativem Befund. Der 23-Jährige blieb in den vergangenen Jahren von Verletzungen nicht verschont. Mehrmals hatte er sein Schlüsselbein, das Handgelenk gebrochen und an Schulterverletzungen laboriert. Er, der im Schwarzwald die idealen Trainingsbedingungen vorfindet, ist froh, wenn ein Sturz nur mit Schürfwunden abgeht. Bis zum Jahresende 2017 werden heuer 75 Renntage hinter Nico Denz liegen. Seine "Arbeitswege" beginnen an den Flughäfen in Zürich und Basel und passen nicht in den Plan der "Freizeitrennen", wie sie in der Region stattfinden."Einmal bei der Tour de France mit zu fahren, ist mein großes Ziel", versicherte Nico Denz und hofft dabei auf das Jahr 2019.