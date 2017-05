Albbruck Das Jubiläum des Albbrucker Sport-Clubs wird zum viel besuchten Sportfest

Der Albbrucker Sport-Club feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem Gipfeltreffen der ehemaligen Leistungssportler.

Der Albbrucker Sport-Club (ASC) feierte sein 50-jähriges Bestehen. Das Fest auf der Inselsportanlage war zu einer viel besuchten Sportveranstaltung, einem Stelldichein der unterschiedlichsten Gruppen innerhalb des Vereins und einem Treffen von ehemaligen Leistungssportlern geworden. „Gemeinsam wurde das Fest organisiert und gemeinsam wurde gefeiert“, sagte der Senior im Verein, Karl Haas. Bereits lange vorher habe man geplant und an den unterschiedlichsten Stellen Hand angelegt.

So hätten einige Jedermänner um den Ehrenvorsitzenden Walter Rotzinger noch zu Pinsel und Farbe gegriffen und spontan dem Vereinsheim einen neuen Anstrich verpasst. Gemeinderat Claus Schlachter, dessen Tochter Marianne lange auf der Anlage trainierte und in den Jahren 2002 und 2004 den Deutschen Meistertitel im Dreisprung holte, überbrachte den Jubiläumsscheck der Gemeinde.

Gleichzeitig lobte Schlachter die Vielseitigkeit in dem sportlichen Angebot des Vereins und freute sich, dass es in der Gemeinde einen Verein gebe, der es ermöglicht, dass die unterschiedlichsten Generationen Sport treiben können. Gründungsmitglied Norbert Rüde blätterte in der Historie des Vereins und erinnerte an Ereignisse der vergangenen 50 Jahre. Grüße kamen auch vom Badischen Sportbund und der LG Hohenfels, für die Michael Rimmele die Verbundenheit mit dem ASC zum Ausdruck brachte.

Von einer echten Gemeinschaftsveranstaltung des Jubiläumsfests war immer wieder die Rede. Schließlich bereicherten sämtliche Gruppen das Nachmittagsangebot. Nebenbei gab es für die kleinen Besucher Kinderunterhaltung. „Wir erlebten gute Wettkämpfe“, resümierte Karl Haas. Ihm war es gelungen, 33 Läufer zu gewinnen, die beim Jubiläumsfest schließlich jeweils die Strecke von 300 Metern zurücklegten und alles daran setzten, den 10 000-Meter-Lauf gegen Hardy Flum, den Deutschen Meister im Crosslauf Senioren M 50, zu gewinnen.

Ehemalige Leistungssportler, wie Frohwin Lüttin und Hartwig Potthin, die auf dem Inselsportplatz ihre Karriere gestartet haben, und gute Freizeitläufer konnten schließlich das Ergebnis des Meisters, der nach 36 Minuten und zwei Sekunden das Ziel passierte, unterbieten. Spannende Wettkämpfe lieferten sich auch die Speerwerfer, unter denen Günter Daniels, der ehemalige Trainer der Olympiasiegerin Christina Obergföll, mit einer Gruppe aus Offenburg angereist war.