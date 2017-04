Albbruck Das DRk Albbruck erhält Verstärkung für die Bereitschaft

Neuaufnahmen beim DRK Albbruck in die Bereitschaft nahm der Ortsverein in der Hauptversammlung vor.

In der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Albbruck wurden durch den Kreisbereitschaftsleiter Hans Werner Schlett (links) und seine Kollegin Renate Reinhard (rechts) neue Mitglieder in die Bereitschaft Albbruck aufgenommen. Dies sind Niklas Binkert und Can Arslan (von links), die beide seit 1. September im Jugendrotkreuz waren, und Werner Wöhrle, der im vergangenen Jahr als früheres Mitglied einer anderen DRK-Bereitschaft durch den Wohnungswechsel nach Albbruck kam und seine Erfahrung jetzt als neuer Bereitschaftsführer einbringt.