Albbruck DRK Albbruck ehrt langjährige Mitglieder

DRK Albbruck zieht Bilanz. Ortsverein leistet bei zehn Veranstaltungen rund 600 Stunden. Bürgermeister Stefan Kaiser lobt Einsatzbereitschaft der Mitglieder.

Albbruck (de) Beim DRK Ortsverein standen in der diesjährigen Hauptversammlung Ehrungen im Mittelpunkt des Abends. In den 90 Jahren seit Gründung des Albbrucker DRK ist Bernd Obert seit 65 Jahren dabei und Margareta Schnepf 50 Jahre. Vor 35 Jahren ist Günter Kaiser ins DRK eingetreten und vor zwei Jahrzehnten Andreas und Markus Hofmann, Ingrid Schmidt und Carsten Weber. Seit 15 Jahren dabei ist Viktoria Ebner, seit zehn Jahren Sandra See und seit fünf Jahren Jennifer Graf.

Im vergangenen Jahr wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Dogerner DRK und der Albbrucker Bereitschaft ebenso weiter ausgebaut wie mit der Albbrucker Feuerwehr. Mit ihr war man beim Kajakunfall in der Alb im Einsatz, bei einem Wohnhausbrand in Albbruck und zwei Einsätzen am Rhein. Hinzu kam am 1. Januar dieses Jahres der Großbrand in Buch. Es habe sich gezeigt, dass der Umzug in die neuen DRK-Räume in Birkingen kein Nachteil bei den Ausrückezeiten bringt. „Es ist erfreulich, dass mit der neuen Schulsozialarbeiterin eine Erste Hilfe Arbeitsgemeinschaft mit 20 Schülern realisiert wurde“, so der Ortsvorsitzende Günter Kaiser. Neben den üblichen Aufgaben war das DRK Albbruck bei der Kinderferienaktion aktiv. Begleitet wurden verschiedene Besuche bei der DRK-Zentrale mit Leitstelle. 30 Dienstabende hatten im vergangenen Jahr stattgefunden und bei zehn Veranstaltungen waren 600 Stunden Sanitätsdienste geleistet worden Dabei waren Anita Walde und Norbert Ebner am eifrigsten.

Ohne die Einnahmen aus den Altpapiersammlungen wäre die Anschaffung der Einsatzkleidung für das Jugendrotkreuz und die Infrastruktur kaum möglich gewesen, versicherte die Kassiererin Marlies Huber. Bürgermeister Stefan Kaiser lobte die Einsatzbereitschaft der DRK-Mitglieder und vor allem die guten Kontakte zu den übrigen Organisation wie auch dem Sanitätsverein Schwaderloch. Als Wahlleiter hatte der Bürgermeister eine leichte Aufgabe, da es kaum Veränderung im Vorstand gab.

Günter Kaiser ist weiterhin Vorsitzender, Kassiererin Marlies Huber, Schriftführer Adrian Hufschmid und Seniorenbeauftragter Rudi Burgert. Zu den beiden Beisitzern Hans Hofmann und Carsten Weber wurde Jessica Ebner neu hinzugewählt. Kassenprüferinnen sind Anita Walde und Daniela Nägele.