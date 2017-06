Albbruck Buntes Angebot beim Albbrucker Flohmarkt

Flüchtlinge bieten beim Albbrucker Flohmarkt selbst gebastelte Windlichter an. Gemeinschaftsschule engagiert sich mit Stand für tansanische Krankenstation.

Albbruck (de) Wer nach besonderen Dingen Ausschau halten und besonders günstige Schnäppchen machen wollte, einen bestimmten Buchtitel versuchte für billiges Geld zu bekommen oder die zerbrochene Tasse von Omas geerbten Kaffeeservice zu finden hoffte, war beim Albbrucker Flohmarkt schon früh auf den Beinen.

Zahlreiche Marktteilnehmer hatten an ihrem seit Jahren bevorzugten Standplatz kaum ihr Angebot ausgebreitet, ging die Feilscherei schon los. "Schließlich soll der Flohmarkt für Kunden wie Händler ein akzeptables Ergebnis bringen", meinte ein langjähriger Marktteilnehmer. Er war, wie die meisten anderen Teilnehmer, zufrieden mit dem Verlauf des jährlich auf dem Rathausplatz wiederkehrenden Albbrucker Flohmarktes.

Während die einen von einem Markt zum anderen ziehen, um ihre Waren loszuwerden, gibt es andere, die nur die heimische Gelegenheit nutzen, im Kleiderschrank Platz zu schaffen, im Küchenschrank stehende Geräte los zu werden oder zu hoffen, dass jemand Freude an einem ursprünglich gut gemeinten Geschenk finden wird.

Erstmals mit dabei war auch eine in der Albbrucker Kraftwerkstraße untergebrachte Gruppe unbegleiteter Flüchtlinge, die selbst gebastelte Windlichter angeboten hatten. Vor allem Kinderspielsachen, Puzzles und Kinderbücher hatten rasch neue Besitzer gefunden. Auch so manch fahrbarer Untersatz ist jetzt in einer ganz anderen Gegen unterwegs. Gut zu tun hatten auch die Fünft- und Sechstklässler der Albbrucker Gemeinschaftsschule, die Crepes und jede Menge Kuchen anboten und mit dem Erlös die tansanische Krankenstation Bashy Mangisa unterstützen wollen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte wie in den Vorjahren die Flötengruppe von Christel Müller.

