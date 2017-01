Albbruck Blick auf Entwicklung der Gemeinde Albbruck

Landrat Martin Kistler und Bürgermeister Stefan Kaiser blicken in der Hauptversammlung des Gewerbevereins Albbruck auf die Entwicklung der Gemeinde Albbruck.

Albbruck (de) In der Hauptversammlung des Gewerbevereins Albbruck blickten Landrat Martin Kistler und Bürgermeister Stefan Kaiser auf die Entwicklung der Gemeinde Albbruck und die Bedeutung des Gewerbes. Die Investitionen der Gemeinde, wie sie im Vorjahr umgesetzt wurden, fanden sich zumindest zu einem Teil wieder in den Auftragsbüchern der heimischen Betriebe. Bürgermeister Stefan Kaiser bezeichnete das Gewerbe als einen "außergewöhnlichen Mosaikstein" in der sicherlich nicht unwesentlichsten Gemeinde im Landkreis. In diesem Jahr wird es mit baulichen Veränderungen weitergehen. Baugebiete werden geplant und erschlossen werden. "Die Bauplätze werden uns aus der Hand gerissen", so Stefan Kaiser. Derzeit gibt es lediglich in Birndorf zwei freie Plätze. In geplanten Gebieten kam es bereits schon zu "Überbuchungen". Wann es zu einer baulichen Veränderungen auf dem ehemaligen Papierfabrikareal kommen könnte, sei möglicherweise in einem in dieser Woche mit der Karl-Gruppe anstehenden Gespräch zu erfahren. Lediglich planerisch voranbringen kann die Gemeinde 2017 das "Sanierungsgebiet Alb", da bedingt durch die Großbaustelle zum Neubau der Eisenbahnbrücke es zu keinen weiteren Einschränkungen kommen könne. Dass es der Gemeinde gelungen sei, die Steine der historischen Eisenbahnbrücke auf der eigenen Gemarkung behalten zu können, wertete Landrat Martin Kistler sehr positiv. Mit den von der Bahn favorisierten Investition zur Elektrifizierung komme es zu einer Ertüchtigung der Strecke.

Die "Dieselinsel" falle weg und mit verbessertem Zug- und Rollmaterial werde eine Optimierung des Bahnverkehrs erreicht. Kistler lobte das Engagement der Bürger und ihren 11 000 Unterschriften zum Erhalt der offenen Albtalstraße.

Gleichzeitig schilderte der Landrat das Prüfungsprozedere von Landschaft- und Naturschutz. Die Entscheidung der Unesco zur Aufnahme des Biosphärengebietes zu dem auch Teile der Gemeinde Albbruck gehören, erwartet Martin Kistler in den nächsten Monaten. Wie sich die 32 Gemeinden im Landkreis einig waren der Breitbandversorgung beitreten zu wollen, so sollten sich die betroffenen Gemeinden auch über die Linienführung der A 98 einig werden. "Impulse müssen aus der Region kommen". In Angriff genommen werden soll die Verbesserung der Abfahrt Hauenstein zu der am 8. Februar um 18 Uhr in der Gemeindehalle Albbruck eine Informationsveranstaltung des Regierungspräsidiums stattfinden wird. Keinen Widerspruch gab es zum Standpunkt des Landrats, dass im Bereich der Krankenhäuser eine "Schwerpunktbildung" und "Spezialisierung" unumgänglich und nicht an beiden Standorten Alles möglich sei.