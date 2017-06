Albbruck Bewohner befürchten Lärmemissionen in Albbruck

Große Sorge bereitet den Bewohner in Albbruck die mögliche Ansiedlung einer Baufirma. Neue Bürgerinitiative plant nun eine Unterschriftenaktion.

Albbruck – Nach außen macht die Siedlung an der Kiesenbacher Straße einen friedlichen Eindruck: gepflegte Einfamilienhäuser, schöne Gartenanlagen, freundliche Bewohner. Doch die Idylle täuscht: Der zunehmende Lärm, der unaufhörlich von der B 34 hinauf in den Albbrucker Ortsteil schwappt, ist überall gegenwärtig. Da ist der Eisenbahnverkehr noch das geringste Übel.

Jetzt aber schlagen die Bewohner Alarm. In dem angrenzenden Gewerbegebiet Rütte-Allischmatten, zwischen Bahnlinie und B 34, will sich eine Baufirma ansiedeln, um hier, unter anderem, auch eine Bauschutt-Schredder- und eine Betonmischanlage zu errichten und zu betreiben. Der Gemeinderat stimmte in einem ersten Verfahrensschritt dem Projekt unter Vorbehalten zu, die Entscheidung liegt nun beim Landratsamt.

Zwar sollen die Anlagen eingehaust und zum größten Teil in den Hang hineingebaut werden, aber die Zweifel an der Wirksamkeit dieser Lärmschutzmaßnahmen bleiben bestehen. Zur Keimzelle der Protestbewegung zählen Stefan Späth, Engelbert Brüstle, Mathes Binkert und Stefan Hüner. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, eine Unterschriftenaktion zu starten und eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen. Stefan Späth zieht einen Vergleich zur Eisenbahnbrücke: „Wir wollen uns rechtzeitig zu Wort melden und nicht abwarten, bis eine Entscheidung gefallen ist.“ Dafür sei die Gruppe auch bereit, ihren Kopf hinzuhalten. „Wir sind nicht gegen die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, aber eine Firma, deren Kerngeschäft der Abbruch und die Bearbeitung des Bauschuttes durch Schreddern ist, gehört einfach nicht an einen solchen Standort“, argumentiert Stefan Späth.

„Da sind Lärm und Staub vorprogrammiert, Emissionen, die immer den Weg nach draußen suchen“. Dazu käme der entsprechende Laster-Schwerverkehr mit großen Muldenkippern. „Wir fühlen uns vom Lärm eingekesselt“, so beschreiben die Vier die Situation in ihrem Wohngebiet. Davon betroffen seien aber nicht nur die Bewohner der Kiesenbacherstraße, sondern auch der benachbarte Kindergarten sowie die Kiesenbacher Siedlung und der Ort Kiesenbach selbst. Durch die Lage an einer Engstelle des Rheintales und die hier vorwiegend herrschenden Westwinde sei eine erhebliche Zunahme von Lärm und Staub unvermeidlich. Man wolle sich später nicht den Vorwurf machen lassen, sich nicht rechtzeitig zu Wort gemeldet zu haben, man könne und wolle auch nicht abwarten, ob das Landratsamt „Nein“ sagt. Nirgendwo gäbe es Anlagen dieser Art, die so nahe an ein Wohngebiet heranreichen. Zum Vergleich verwies Späth auf die Kompostieranlage Küssaberg mit ihren Schredderanlagen: Dort sei die Lage in einem Kiesabbau-Kessel, fernab jeglicher Besiedlung, gut und richtig gewählt. Hier würden, so beschrieb er die Situation, neben zwei Schredderbetrieben für Bauschutt, vor allem organisches Material geschreddert. Obwohl die Anlagen in den Hang gebaut und überdacht sind, seien die Lärmemissionen beträchtlich, insbesondere, wenn man sich von oben nähere. In der geplanten Albbrucker Anlage würden Abtransport, Zwischenlagerung, Bearbeitung (das Schreddern) und Befüllung der Sortierboxen zu erheblichen Staubemissionen führen, die nur beschränkt durch bauliche Maßnahmen gemildert werden könnten. Nicht ohne Grund würde man solche Anlagen heutzutage auf still gelegten, abgelegenen Industriebrachen oder Steinbrüchen betreiben.

In Albbruck handle es sich aber um wertvolle Flächen in Grenznähe, die sicherlich einer höherwertigen Nutzung zugeführt werden könnten. Zudem erfordere der große Investitionsaufwand durch die Firma Decker-Bau eine hohe Auslastung der Anlage, was unvermeidlich zu einer Ausweitung des bisherigen Geschäftsumfanges führen werde.

Die Planung

Das Gewerbegebiet Rütte- Allischmatten liegt seit vielen Jahren brach. Das 5,4 Hektar große Gelände liegt zwischen Autohaus Ebner und der Tennishalle, zwischen der B 34 und der Bahnlinie. Der Zugang erfolgt über eine Stichstraße, die den Mühle- und den Fuhlenbach quert. Jetzt will die ortsansässige Firma Decker-Bau das gesamte Areal erwerben, um hier ihren Firmensitz und ihre Betriebsanlagen einzurichten. Neben Werkstätten, Laster- und Auto-Stellplätzen, Garagen, Lagerboxen, Verwaltungsgebäude, Fahrzeugwaage und Waschanlage sind auch eine Kleinbetonanlage und eine Brechanlage geplant, die aber komplett eingehaust werden sollen, um die Lärmemissionen in Grenzen zu halten. Dazu wurde bereits ein Lärm- und Staubgutachten erstellt. Im Gemeinderat wurde ein weiteres Gutachten darüber gefordert, ob der Lärmpegel, verursacht durch B 34 und Bahn, durch die Bebauung zusätzlich erhöht oder abgeschwächt wird.