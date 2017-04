Albbruck-Buch Bestätigung für Führungsteam des gemischten Chors Buch

Heidi Jehle bleibt Vorsitzende des gemischten Chors Buch. Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt der Versammlung.

Keine Veränderungen brachten die Wahlen beim Gemischten Chor Buch. Unter der Leitung von Dirigent Franz Kuttruff stand das einstimmige Ergebnis im Handumdrehen fest. Für die nächsten zwei Jahre sind Heidi Jehle weiterhin Vorsitzende, Cornelia Eckert Kassiererin und Holger Brehl Assistent der Vorsitzenden. Sie alle haben dazu beigetragen, dass ein weiteres erfolgreiches Jahr in die Geschichte des Vereins eingeht. Zahlreiche auswärtige Auftritte waren zu bewältigen.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung, die mit Gesang eröffnet wurde, standen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Seit 40 Jahren dabei ist Helmut Scherer. Er, der bereits vor 15 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt wurde, ist von Beginn an begeisterter Basssänger. Ebenfalls 40 Jahre ist Heidi Jehle im Chor. In den Jahren 1984 bis 86 hielt sie als Protokollführerin die Ereignisse im Chor schriftlich fest. Seit 1993 steht sie an der Vereinsspitze und wurde 2002 zum Ehrenmitglied ernannt. Ebenso Doris Ebner, die seit 1993 stellvertretende Vorsitzende ist. Beide sind auch aus den Reihen der "Kuttruff Singers" nicht wegzudenken. Zum neuen Ehrenmitglied ernannt wurde Monika Ebner, die seit einem Vierteljahrhundert im Gemischten Chor singt. Dieser hat am 16. Juli bei der offiziellen Eröffnung des neuen Sportgeländes der Fußballer einen Auftritt vor heimischer Kulisse.