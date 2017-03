Albbruck Besondere Auszeichnung: Schwarzwaldverein Allbruck ernennt Robert Burkart zum neuen Ehrenmitglied

Schwarzwaldverein Albbruck zieht Bilanz und blickt auf 52 Aktivitäten zurück. Vorsitzender Joachim Weidler ernennt langjährigen Naturschutz- und Wanderwart Robert Burkhart zum neuen Ehrenmitglied.

Albbruck (de) Der Schwarzwaldverein Ortsgruppe Albbruck hat ein neues Ehrenmitglied. Nach jahrelanger Vorstandsarbeit, mehr als 20-jährigem Engagement als Naturschutzwart und von 2001 bis zur diesjährigen Hauptversammlung als Wanderwart tätig, wurde Robert Burkart diese Ehre zuteil. In seinem letzten Bericht über die Wanderaktivitäten rief er die verschiedenen erwanderten Erlebnisse nochmals ins Gedächtnis zurück.

52 Veranstaltungen hatte das Programm umfasst, wovon 14 als Tages- und drei Halbtageswanderungen an Sonntagen stattfanden und von den geplanten 24 Mittwochswanderungen 23 stattgefunden hatten. An diesen hatten sich 198 Personen beteiligt. 17 Personen erwanderten an den sonntäglichen Halbtageswanderungen 22 Kilometer. Bei den elf Tageswanderungen waren 157 Personen dabei, die 150 Kilometer unterwegs waren.

18 Personen hatten sich an der Wanderwoche beteiligt in der an sechs Tagen 55 Kilometer zurückgelegt wurden. Fünf Personen waren während vier Wandertagen zum Westweg auf 50 Kilometern unterwegs. Sechs Wanderleiter wirkten bei der Planung und Umsetzung des Jahresprogramms 2016 mit. Bis ein neuer Wanderwart gefunden ist, wird der Vereinsvorsitzende Joachim Weidler kommissarisch diese Aufgabe übernehmen. Er danke allen, die sich besonders engagiert hatten. Zu ihnen zählte Wegewart Gebhard Kaiser, der auf 75 Kilometer Wanderwegen in Albbruck unterwegs war und mit einem Aufwand von 132 Stunden Wanderwege von Unrat befreite, Schilder erneuerte, Wege und Stege wieder passierbar gemacht hatte.

Für die Erhaltung des Dogerner Wegenetzes wurden sechs Stunden aufgewendet und für die Hauptvereinswege, dem Hochrheinhöhenweg und dem Hotzenwaldquerweg, die auf seiner Strecke von 15 Kilometern durch das einheimische Wandergebiet führen, wurden 32 Stunden investiert.

Die Aufgaben des Wegewartes, der mit Pascal Weidler ab Herbst 2017 einen Stellvertreter bekommt, werden im Bereich vom Albsteig mit dem neu angelegten Weg in diesem Jahr weiter wachsen. Auch im vergangenen Jahr hatte Naturschutzwart Frank Makowka sein Hauptaugenmerk auf die Springkrautaktion im Mühlbachtal in Schachen gerichtet. Ihm wäre es wichtig, dass an diesem Naturschutzgebiet das Interesse der Bevölkerung und vor allem der Jugend wachsen würde.

Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Bögle lobte in der Hauptversammlung das Wirken des Schwarzwaldvereins und meinte, dass die Gemeinde trotz stets neuer Aufgaben und einer Vielzahl an Vereinen an ihrer Unterstützung festhalten wolle.