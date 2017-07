Albbruck Beim Fischerfest des Sportfischervereins Waldshut und Umgebung genießen die Gäste leckeres Essen bei guter Stimmung

Das Fischerfest des Sportfischervereins Waldshut und Umgebung erfreut sich trotz regnerischen Wetters ungebrochener Beliebtheit. Christian Nussbaumer trägt nun den Titel Fischerkönig 2017.

Obwohl es immer wieder den einen oder anderen Regenguss gab am Wochenende, ähnelten die Besucherzahlen beim Albbrucker Fischerfest dennoch denen der Vorjahre. Viele Gäste, auch von außerhalb und auch von der anderen Rheinseite, kamen schon zum Auftakt des Traditionsfests vom Sportfischerverein Waldshut und Umgebung an den Albbrucker Rheinspitz. Wer früher mit dem Festbesuch gerne eine Wanderung oder eine Radtour verband, war in diesem Jahr wohl mit dem Auto gekommen, sodass es auf der Zufahrt nicht selten zu Stauungen im Begegnungsverkehr kam.

Vereinsvorsitzender Gerd Albiez und sein Team hatten über das Wochenende viel zu tun, um die kulinarischen Genüsse aus der Vereinsküche zu servieren. Während des Frühschoppenkonzerts vom Musikverein Rotzel füllte sich das Festzelt auch mit vielen Anglern, die gespannt auf das Ergebnis des diesjährigen Königsfischens warteten.

Dabei war schließlich Christian Nussbaumer mit 20 Barben, die zusammen knapp 20 Kilogramm auf die Waage brachten, der unangefochten erfolgreichste Teilnehmer. Zum Fischerkönig 2017 gekürt, ist er jetzt für ein Jahr im Besitz der begehrten Trophäe. Auf den weiteren Plätzen folgten Sven Adomeit, Wolfgang Rotzinger, Walter Jehle, Fabian Burgert, Sergei Nikolay, Andreas Treiber, Peter Michailowitsch, Ralf Lüthe, Matthias Mutter, Stephan Venditti und Otto Mutter.