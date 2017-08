Albbruck Beim Dorffest Albbruck sollen sich die teilnehmenden Vereine an Absprachen halten

Organisator Bernhard Bächle und Bürgermeister Stefan Kaiser weisen Teilnehmer des Dorffests auf strikte Vorgaben und Strafen hin.

In der Besprechung mit den Vertretern der am Albbrucker Dorffest beteiligten Vereine und Gruppen informierte der für die Einteilung und vorbereitende Organisation zuständige Bernhard Bächle über die Neuerungen, die in diesem Jahr zu erwarten sind. Vor allem die im südlichen Bereich der Eisenbahnstraße angesiedelten Zelte und Buden müssen demnach mit einigen Erschwernissen rechnen. Trotz der immer wieder aufgekommenen Diskussion um einen anderen Standort für das Albbrucker Dorffest, müsse man sich mit den jetzigen Gegebenheiten arrangieren, sagte Bürgermeister Stefan Kaiser. Alle anderen bislang angedachten Standorte wären in Privatbesitz oder würden bereits im Vorfeld an den Einsprüchen der Anlieger scheitern. Im Anschluss an das Dorffest soll es zu einer gemeinsamen Nachbetrachtung mit den teilnehmenden Vereinen, den Vertretern der angrenzenden Geschäfte und der Gemeinde kommen.

Nicht alle Teilnehmer konnten bereits das vergangene Wochenende für den Aufbau ihrer Festwirtschaften nutzen, da es durch den neuen Discounter und die auf der befestigten Fläche angesiedelten Geschäfte die nächsten Tage noch zum Begegnungsverkehr kommt. Die betroffenen fünf Vereine müssen bis spätestens Montag, 4. September, um 11 Uhr wegen des zu erwartenden Lieferverkehrs ihre Stände wieder abgebaut haben.

Da frühzeitiges Abbauen der Stände und Buden am Sonntagabend immer zu einer unnötigen Unruhe in der Festmeile führte, wurde von den anwesenden Vereinsvertretern beschlossen, frühestens ab 21.30 Uhr mit den Fahrzeugen auf das Festgelände zu fahren und mit dem Abbau zu beginnen. Auch die Einhaltung der Sperrzeiten ist ein unübersehbares Kriterium für weitere Dorffeste. In der Nacht von Samstag auf Sonntag endet die Ausschankzeit um 1.30 Uhr und der Festbetrieb um 2 Uhr sowie am Sonntag um 23 Uhr.

Bei Nichteinhaltung der Sperrzeiten verhängt die Gemeinde über den jeweiligen Betreiber eine Strafe von 125 Euro. Ernst zu nehmen sind auch die Arbeitsdienste, zu denen die Vereine eingeteilt sind. Bei Versäumnis wird ausnahmslos eine Strafe von 75 Euro verhängt. Mit dieser Strafe werden auch die Vereine belegt, die für die am Dienstag, 5. September, um 18 Uhr beginnende Feinsäuberung von Wiesen- und Straßengelände keine Person abstellen.