Albbruck Bei der Feuerwehr Albbruck wird die Personaldecke immer dünner

Gesamtkommandant Matthias Pöthke zieht Bilanz über die Feuerwehr Albbruck. Vor allem für Leitungsaufgaben fehle immer mehr die Bereitschaft.

Über den aktuellen Stand bei der Albbrucker Feuerwehr mit ihren vier Abteilungen berichtete Gesamtkommandant Matthias Pöthke im Gemeinderat. Dabei zog er eine positive Bilanz. Mit 145 Mitgliedern hat die Zahl der Aktiven einen neuen Höchststand erreicht. Andererseits, so Pöthke, sei das nur eine Momentaufnahme, da in nächster Zeit verstärkt mit altersbedingten Austritten zu rechnen sei.

Sorge bereite auch die nachlassende Bereitschaft, Führungspositionen zu besetzen und Verantwortung zu übernehmen. "Da wird die Decke immer dünner", bedauerte Pöthke. Allein für die Grundausbildung bis zur Ernennung zum Truppmann seien rund 200 Stunden zu investieren, die in der Regel an Samstagen oder an Abenden abgeleistet werden müssten. Wünschenswert seien Fortbildungen zum Truppführer, eine Maschinisten- und eine Motorsägeausbildung. Jede der vier Abteilungen hat ihre eigenen Probetermine, die Abteilungen Estelberg und Schachen montags, Albbruck dienstags und Unteralpfen donnerstags.

Seit 2015 hatte die Feuerwehr 110 Alarmeinsätze, in denen rund 2250 Einsatzstunden geleistet wurden. Sechs Personen bei Einsätzen werden aktiv aus einer bedrohlichen Lage befreit, für vier Personen kam jede Hilfe zu spät. Mitte 2015 wurde die vollständige Alarm- und Ausrückordnung umgestellt. Dazu mussten alle 130 Meldeempfänger neu programmiert und ausgetestet werden. Dazu kommt, dass die Programme ständig aktualisiert werden müssten, "aber das machen wir in eigener Regie", erklärte Pöthke.

Der Fahrzeugpark der Feuerwehr Albbruck besteht derzeit aus elf Einsatzfahrzeugen und einem Boot, das aber noch in diesem Jahr durch ein aktuelleres Modell ersetzt werden soll. Alle Fahrzeuge müssen gepflegt und instandgehalten werden. Hinzu komme der sogenannte "Feuerwehr TÜV", der alle anderen Geräte prüft.

Mittlerweile wurden fast alle Feuerwehr-Aktiven mit der neuen Uniform ausgestattet, 21 Neuzugänge wurden vollständig neu eigekleidet. Daher sei in den vergangenen beiden Jahre ein erhöhter Kostenaufwand im Bereich Bekleidung entstanden. Angeschafft wurden zwei Gasmessgeräte, um rechtzeitig das Vorhandensein explosiver Gase feststellen zu können.

Ein Ausbildungsschwerpunkt lag im Jahr 2016 beim Fahrtraining. Der Grund: Nicht alle Maschinenführer hätten im Umgang mit schweren Fahrzeugen eine ausreichende Praxis, so Pöthke. Daher sei das Fahren im Gelände ein wichtiger Bestandteil des Übungsprogramms. Zuletzt wurde ein eigene Werbeaktion unter diesem Motto durchgeführt: "Albbruck braucht seine Feuerwehr, wir brauchen Dich!"