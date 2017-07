Albbruck Bedenken wegen Umleitung durch Sperrung der Albtalstrecke

Seit der Sperrung der Albtalstrecke fahren mehr Fahrzeuge durch Buch und Schachen. Deshlab sind Eltern um ihre Kinder besorgt.

Buch (de) Seit der Sperrung der Albtalstrecke von Albbruck nach Tiefenstein sind Buch und Schachen vermehrt vom Umleitungsverkehr betroffen. Die früheren Zahlen würden mit mehr als 400 Fahrzeugen pro Tag, die sich jeweils durch die Ortsdurchfahrten, bewegen, übertroffen. "In Buch wuchs durch die neue Situation das Gefahrenpotential speziell auch im Bereich von Kindergarten und Grundschule", waren sich die betroffenen Eltern einig. Sie hatten eine Vorortbesichtigung des CDU-Abgeordneten Felix Schreiner eingefordert.

Dieser ging mit den besorgten Eltern überein, dass bei allem Verständnis für den Naturschutz das Risiko für die Kinder nicht hinten anstehen dürfe. "Der Verkehr darf nicht zurück in die Ortsteile", appellierte Stephan Marder. Der jetzige Zustand veranlasse Insider auch immer wieder in beruhigten Bereichen durchzufahren und gerade Motorradfahrer in Richtung Schulstandort richtig "aufzudrehen". Alle, die aus Naturschutzgründen sich der Öffnung vom Albtal verschließen, müssten auch bedenken, dass mit der jetzigen Situation über 400 Liter Kraftstoff mehr verbraucht und somit eine unnötige C02 Belastung nicht dem Umweltschutzgedanken entspreche.

Der baden-württembergische Verkehrsminister Hermann (Grüne) wolle die Wiedereröffnung, so Felix Schreiner. Auch Bürgermeister Stefan Kaiser erhofft sich vom Ministerbesuch im August ein Signal für die Wiedereröffnung des Albtals.