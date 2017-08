Albbruck Baum fällt auf fahrendes Auto: Feuerwehr befreit Fahrer und Beifahrer

In der Unwetternacht zum Mittwoch fiel auf der B 34 bei Albbruck ein Baum auf ein Auto. Die beiden Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht zum Mittwoch gegen 2 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Toyota auf der Bundesstraße von Hauenstein kommend in Richtung Waldshut unterwegs. Durch das heftige Unwetter fielen mehrere Bäume auf die Fahrbahn, einer traf das Auto im Heckbereich. Die zwei Insassen wurden im Pkw eingeschlossen, konnten aber von der Feuerwehr befreit werden, berichtet die Polizei. Zur weiteren Versorgung wurden die beiden ins Krankenhaus nach Waldshut eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen zogen sie sich aber keine schweren Verletzungen zu. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Laufenburg und Albbruck, die mit Hilfe von Traktoren den Weg zum Unfallauto Auto schnell freischaffen konnten. Am Toyota entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.