Albbruck Bauarbeiten für neue Bahnbrücke: Anwohner müssen mit Lärmbelastung rechnen

Angespannt war die Stimmung bei der Informationsveranstaltung zum geplanten Neubau der Eisenbahnbrücke. Einige Besucher kritisiereten, die Bahn hätte sich nicht mit dem Gedanken befasst, die Brücke zu sanieren. Bei der Infoveranstaltung wurde zudem deutlich, dass die Anwohner während der Arbeiten mit einer Lärmbelastung rechnen müssen.

Albbruck – Eine angespannte Atmosphäre herrschte beim Info-Abend, zu dem die Bahn ins Bernhardsheim eingeladen hatte, um über den Ablauf der Bauarbeiten für die neue Bahnbrücke und die damit verbundenen Lärmbelastungen zu informieren. Ein Besucher brachte den Grund für die schlechte Stimmung bei den rund 30 Zuhörern auf den Punkt: „Uns fehlt die Einsicht für die Notwendigkeit, eine neue Brücke zu bauen.“ Gerhard Roloff kritisierte: "Die Bahn hat sich nie wirklich mit dem Gedanken befasst, die Brücke zu sanieren. Die Bürger wollen die neue Brücke nicht, Sie setzen das einfach durch!"

Bürgermeister Stefan Kaiser sagte bei der Begrüßung: „Die Entscheidung scheint gefallen zu sein, da wird auch die eingebrachte Petition beim Bundestag kaum noch etwas dran ändern.“

Die Deutsche Bahn war vertreten durch Projektleiter Menes Khalil-Meister und den Emissionsexperten Frank Dröscher. Beide konzentrierten sich in ihrem Vortrag auf die zweite Bauphase, die in der zweiten Augusthälfte beginnt und die mit Nachtarbeit und Lärm durch den Einsatz schwerer Maschinen verbunden ist. Seit Monaten läuft die erste Bauphase, bei der die steilen Uferböschungen freigeholzt und eine Zufahrt zum Flussbett angelegt worden ist. Jetzt muss noch die Alb verdohlt werden. "Aber auch hier gibt es schon reichlich Lärm", wie sich ein Anwohner beschwerte.

Die zweite Phase ist mit einer Streckensperrung und Nachtarbeit verbunden, die bis in den Dezember andauern kann. Eine Besucherin fragte empört, ob etwa auch während der Gottesdienste gearbeitet werde. Die Antwort: „Es gab bisher 375 Einwendungen, aber die Kirche hat sich nicht zu Wort gemeldet.“ Khalil-Meister: „Aber das nehmen wir mit, und bearbeiten es nochmals.“

Warum Nachtarbeit überhaupt nötig sei, wollte eine andere Besucherin wissen. „Wir müssen die verkehrsfreien Zeiten nutzen, vor allem, um die sicherheitsrelevanten Arbeiten durchführen zu können, auch wenn im Hinblick auf die Arbeitskosten teurer ist“, so Menes Khalil-Meister. Ob Geld für die Bahn denn keine Rolle spielt, wurde gefragt. Antwort von Menes Khalil-Meister: „Unsere Planung wurde einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen, die Kosten halten sich im vertretbaren und kalkulierten Rahmen.“

Im Mittelpunkt des Abends standen die zu erwartenden Belastungen der Anwohner durch den Baulärm und Bodenerschütterungen, etwa im Bereich der Alten Landstraße. Als Emissionsgrenzwerte gelten tagsüber 75 dB, nachts 65 dB. Als Beispiel wurde genannt: das Haus Alte Landstraße 54 mit je 65 dB bei Tag und Nacht; Spitzenwerte sollen bei 71 dB liegen. Drei dB bedeuten eine Verdoppelung der Lautstärke. Als Maßstab gelten jedoch nicht einzelne Spitzen, sondern die Durchschnittswerte. „Das heißt, es kann mal lauter, mal weniger laut sein. Und es wird auch Phasen geben, in denen die Grenzwerte überschritten werden“, räumte Frank Dröscher ein. Damit sei aber nur in der 14-tägigen Anfangsphase zu rechnen.

Bei emissionsträchtigen Baumaßnahmen sollen die Anwohner rechtzeitig informiert werden. In extremen Fällen hätten die Anwohner auch das Recht, Ersatzwohnraum etwa in Hotels in Anspruch zu nehmen, „was aber bei uns eigentlich nicht zu erwarten ist“. Aber sicher werde es nicht immer möglich sein, alles einvernehmlich zu regeln, so die Vertreter der Bahn.

Am Schluss meldete sich Artur Werner von der Bürgerinitiative für den Erhalt der historischen Eisenbahnbrücke zu Wort. Werner appellierte an die Versammelten: "Ihr wisst gar nicht, was da auf Euch zukommt. Wehrt Euch mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln!"

Hintergrund