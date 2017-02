Albbruck Bau eines Obi-Marktes in Laufenburg macht Albbruck Sorgen

Der Bau eines Obi-Marktes im Gewerbegebiet-Ost bereitet der Gemeinde Albbruck Sorgen. Gemeinderat befürchtet Abfluss von Kaufkraft.

Albbruck – Die Gemeinde Albbruck wird sich wohl oder übel mit dem Bau eines neuen Obi Marktes im Gewerbegebiet "Laufenburg-Ost" abfinden müssen, obwohl damit für Albbruck, so die Befürchtung der Gemeindeverwaltung, ein erheblicher Abfluss an Kaufkraft verbunden wäre. Betroffen wären vor allem die Albbrucker Fachmärkte, wie etwa der Eckert-Baumarkt im Gewerbegebiet Betten oder die ZG im Gewerbepark Mitte. Der Hintergrund: Die Stadt Laufenburg plant, auf dem Areal der ehemaligen Dampfsäge einen Baustoff- und Handwerkermarktes mit Gartencenter in einer Größenordnung von maximal 7500 Quadratmeter errichten zu lassen.

Nach der Änderung des Bebauungsplanes für den Bereich "Laufenburg-Ost" durch die Stadt Laufenburg und der erneuten Offenlage der Pläne wurde die Gemeinde Albbruck ein zweites Mal zur Stellungnahme aufgefordert. Daraufhin beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, die bereits in der ersten Stellungnahme aufgeführten Bedenken, in denen ein Abzug der Kaufkraft zu Lasten der eigenen Fachmärkte befürchtet wird, aufrecht zu erhalten. Zur rechtlichen Seite stellte Bürgermeister Stefan Kaiser im Gemeinderat fest: "Die Stadt Laufenburg ist in der Landesplanung als Unterzentrum ausgewiesen und kommt daher grundsätzlich als Standort für ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben in Frage." Das sei auch durch einen Beschluss des Planungsausschusses des Regionalverbandes Hochrhein- Bodensee bestätigt worden.

In dem Beschluss heißt es, dass der Stadt Laufenburg mit ihren Stadtteilen eine Versorgungsfunktion für die Nachbargemeinden Murg und Albbruck sowie grenzüberschreitend für die Schweizer Nachbargemeinden zukommt. Stefan Kaiser: "Nach diesem Sachverhalt kann die Gemeinde Albbruck ihre Bedenken anmelden, eine Aussicht auf Erfolg lässt sich daraus aber nicht ableiten."

Er warnte aber auch: "Die strukturellen Auswirkungen des Bauvorhabens durch den Kaufkraftabfluss werden sich erst nach Jahren zeigen." Die Situation in Albbruck beschrieb er so: "Da die Gemeinde Albbruck keinem Unterzentrum angeschlossen ist und auch keine eigenen Zentrumsaufgaben hat, hat die Gemeinde auch keine Versorgungsfunktionen für benachbarte Gemeinden."

Daher seien in Albbruck nur Einzelhandelsbetriebe mit einer maximalen Größe von 800 Quadratmetern erlaubt. An diese Vorgaben müssen sich auch die aktuellen Pläne zum Bau zweier Märkte im Gewerbepark Mitte halten, die sich derzeit im Bau befinden.