Albbruck Bahn beharrt auf Brücken-Abriss: Schicksal der Eisenbahnbrücke in Albbruck ist besiegelt

Bahn beharrt auf Brücken-Abriss: Schicksal der Eisenbahnbrücke in Albbruck ist besiegelt

Unveränderte Fronten nach einem weiteren Rundem Tisch: Bahnvertreter haben erklärt, dass sie am Abriss der 161 Jahre alten Eisenbahnbrücke festhalten. Die Bürgerinitiative will dagegen eine juristische Klage prüfen.

Das Schicksal der 161 Jahre alten Eisenbahnbrücke im Albbrucker Ortszentrum ist besiegelt: Beim zweiten Runden Tisch im Rathaus haben die Bahnvertreter erklärt, dass sie am Abriss der historischen Bogenbrücke festhalten und den bereits vom Eisenbahn-Bundesamt genehmigten Bau einer neuen Brücke weiter betreiben. Der Abriss soll demnach im Sommer 2018 erfolgen.

„Die Vertreter der Bahn haben sich absolut stur gestellt und keinerlei Gegenargumente gelten lassen", machte Artur Werner, der Sprecher der Bürgerinitiative für den Erhalt der alten Brücke, seiner Enttäuschung Luft. Er und seine Mitstreiter hatten die Kostenangaben der Bahn für eine Sanierung der Brücke bezweifelt und einen Schweizer Fachmann hinzu gezogen. Ihm zufolge seien sowohl die einmalige Sanierung als auch die alle 25 Jahre wiederkehrenden Instandhaltungen weitaus billiger zu machen als von der DB Netze AG angegeben. "Die Bahn hat diese Berechnungen als 'Luftnummer' abgetan und behauptet, dass es zum Neubau keine Alternative gebe", so Artur Werner über den Verlauf des Runden Tischs.

Bei der ersten Runde Anfang März hatten die Bahnvertreter zugesagt, mit dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) abzuklären, ob die Albbrucker Brücke nicht in jene Ausnahmekategorie historischer Bauwerke fällt, bei denen Abweichungen von gewissen Sicherheitsrichtlinien möglich sind, etwa im Hinblick auf den Gleisabstand. Dazu wäre ein Änderungsantrag erforderlich, den die DB Netze aber nicht gestellt hat, so das EBA auf Anfrage dieser Zeitung.

Am Mittwoch hatten als Vertreter der Bahn Arbeitsgebietsleiter Peter Prisslinger und der Leiter des Projekt-Managements, Michael Weller, aus Karlsruhe erklärt, dass die Bahn keinen Grund habe von ihrem eigenen Regelwerk abzuweichen, berichtet Bürgermeister Stefan Kaiser. Für ihn ist die Entscheidung der Bahn "absolut bedauerlich". Für Artur Werner war "keinerlei Bereitschaft zu gutem Willen bei der Bahn erkennbar", sich in Richtung Brückenerhalt zu bewegen. Die von der Bahn dargelegten Sanierungskosten kommentierte Bürgermeister Kaiser: "Die kann man glauben oder nicht..."

Für Artur Werner ist völlig unverständlich, dass die Bahn bei einer Sanierung die Freilegung der kompletten Brückenflügel für die Abdichtung des Mauerwerks für unabdingbar hält: "Nach Auskunft unseres Fachmanns ist in keinem einzigen Fall in der Schweiz so verfahren worden." Irritiert ist Werner von neuen Zahlen, welche die DB Netze vorgelegt habe. Demzufolge betragen die Instandhaltungskosten der sanierten Brücke auf 100 Jahre gerechnet 27 Millionen Euro; bei einer neuen Brücke würden 12 Millionen fällig. Im Planfeststellungsverfahren hatte die Bahn angegeben, dass die Folgekosten bei einer Sanierung elfmal höher seien als bei einem Neubau.

Eine Neubewertung in Sachen Brückensanierung hat laut Bürgermeister Kaiser der Vertreter des Landesdenkmalamtes (LDA) erkennen lassen: Während es 2015 im Fall der Modifizierung der alten Brücke der Denkmalschutz-Status aberkannt hätte, habe der Vertreter nun eingeräumt, dass das LDA die geplanten Veränderungen heute wohl akzeptieren würde. Die Vetreter von Bahn und Denkmalamt waren für Stellungnahmen gestern nicht erreichbar.

Die Abrissgegner wollen sich aber noch nicht geschlagen geben und prüfen eine Klage wegen Verschwendung von Steuermitteln.