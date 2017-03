Albbruck BUND-Ortsgruppe Albbruck pflegt verschiedene Naturschutzprojekte

Mitarbeiter der BUND-Otrsgruppe Albbruck sind alljährlich im Frühjahr unterwegs, um mit Schaufeln und Geräten für die Vernetzung der bestehenden Teiche zu sorgen und neue anzulegen.

Albbruck – Regelmäßig trifft sich die BUND-Ortsgruppe Albbruck, um auf die laufenden Projekte ein Auge zu werfen, neue zu starten und festzulegen, wie es mit Naturschutz auf dem Gemeindegebiet weitergehen soll. Dabei gibt es um den Vorsitzenden Franz Brüstle ein Team von Mitarbeitern, die alljährlich aufs Neue im Frühjahr in der Natur unterwegs sind, und mit Schaufeln und Geräten für die Vernetzung der bestehenden Teiche sorgen und neue anlegen. Dabei scheuen sie sich weder vor widrigen Wetterumständen noch sommerlichen Höchsttemperaturen. Stets legen der Vorsitzende und seine Helfer größten Wert auf Nachhaltigkeit. Nur so könne langfristig auch etwas für die Vielfalt der heimischen Flora und Fauna erreicht werden, sind sie sich einig. So wie im Januar mit dem Besuch des Amphibienexperten Klemens Fritz aus Emmendingen holen sie sich auch gerne den Rat von Fachleuten, um entsprechend handeln zu können.

„Vor Jahrzehnten waren in der ehemaligen Sandgrube in Buch-Haide sehr seltene Geburtshelferkröten festgestellt worden“, versicherte Franz Brüstle. Zu deren Schutz waren auf dem der Firma Baustoffe Eckert gehörenden und von der Bucher Firma Rieger gepachteten Gelände vor einem Vierteljahrhundert zwei kleine Tümpel angelegt worden. Durch die starke Bebuschung hatten sich diese im Laufe der Zeit mit Laub gefüllt und waren teilweise zugewachsen. Nach dem Rat des Experten war das Gelände im Bereich der Teiche durch einige BUND-Mitglieder mit Unterstützung der Besitzerfamilie stark durchlichtet und die störenden Bäume und Büsche entfernt worden. Anschließend war der „Hobby-Baggerfahrer“ und BUND-Mitglied Heinz Gerteiser mit seinem Gerät angerollt, um die Teiche zu sanieren und deutlich zu erweitern. Zudem wurde das Umfeld der Teiche amphibiengerecht gestaltet. "Wir gehen davon aus, dass durch diese Maßnahme der Bestand der sehr seltenen Geburtshelferkröten erhalten und stabilisiert werden kann“, hofft Franz Brüstle, der vor allem das Engagement und Entgegenkommen der Grundstückseigner und -nutzer lobte.