Albbruck Auto-Cross in Schachen: Gastgeber auf Siegertreppe

38. Auto-Cross in Schachen bringt Mitgliedern des Stock-Car-Clubs Albbruck wichtige Meisterschaftspunkte ein.

Schachen (de) Das 38. Auto-Cross in Schachen ist bereits Geschichte und zählt zu den Rennen, dessen Ausgang vor allem auch Mitglieder vom Stock-Car-Club Albbruck wichtige Meisterschaftspunkte einbrachten. Die Organisation hatte hervorragend geklappt und die wenigen Rennabbrüche über die beiden Tage hatten den Zeitplan kaum beeinflusst. Ein Heer von Helfern an der Strecke und im Bereich der Verpflegung und im Sicherheitsdienst waren im Einsatz und hatten teilweise ihre langjährigen Erfahrungen mit eingebracht und die Zeitabnahme funktionierte so perfekt, dass mit der letzten Zieldurchfahrt die Platzierungsliste vollständig war. Auf dieser stand in der Klasse Serienwagen (SE) bis 1800 ccm Daniel Kalt aus Ühlingen-Birkendorf ganz oben. Er wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ließ mit viel Abstand ab Platz sieben eine ganze Reihe Club-Mitglieder hinter sich. In der nächst höheren Klasse bestätigte der Sieger der beiden Vorjahre, Roland Lüttin aus Höchenschwand mit einem weiteren Sieg seine Beständigkeit. Mit Lisa Schneider aus Hohentengen belegte die einzige Frau in dieser Klasse den 7. Platz.

In der Klasse Serien-Abarth (SA) 2 WD stand mit Markus Kaiser aus Weilheim ebenfalls ein Favorit ganz oben auf dem Siegertreppchen. Drei weitere Clubmitglieder waren unter den ersten Zehn. Sieger in der Klasse SA bis 1600 ccm mit einem von der Schweizer Konkurrenz dominierenden Feld wurde Clubmitglied Harald Steinert aus Neuhausen. In der Klasse SA über 1600 ccm schafften lediglich drei Fahrer im Endlauf alle zehn Runden, die Markus Hilpert aus Albbruck als Schnellster und somit Pokalgewinner schaffte. Das in der Meisterschaft führende Clubmitglied Marco Suter aus der Schweiz siegte in der Klasse Cross-Kart bis 650 ccm vor Dietmar Grambach aus Wutöschingen. Bei den Damen-Serienwagen holte sich Nadine Wiedensohler aus Albbruck den Sieg vor Simone Graf-Wiedensohler aus Rickenbach. In der Jugendklasse 2 musste der favorisierte Paul Marder aus Albbruck wegen technischem Defekt frühzeitig das Rennen beenden. Besser war es für den Zweitplatzierten Marius Grambach aus Wutöschingen gelaufen.

Seit vielen Jahren hat der Halbstunden Gedächtnislauf zum Ende des Rennens nichts an Beliebtheit eingebüsst. Hier hatte das Duo Fabian Berger und Roland Lütte aus Höchenschwand die Nase vorn. Die Nächstplatzierten waren Thomas Bühler und Harald Steinert ebenfalls aus Höchenschwand.