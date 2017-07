Albbruck Aufschüttung in Schachen sorgt für großen Unmut

Mitglieder des Technischen Ausschusses machen sich ein Bild von der Situation vor Ort. Die genehmigte Menge soll deutlich überschritten sein. Doch die Entscheidungshoheit liegt laut Bürgermeister Stefan Kaiser beim Landratsamt.

Albbruck – Für Diskussionen im Albbrucker Ortsteil Schachen sorgt derzeit die Auffüllung einer „Landwirtschaftlichen Nutzfläche“ am südlichen Ortsrand, in Nachbarschaft des Wohngebietes „In den Bündten“. Daher hatte Bürgermeister Stefan Kaiser zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen, um sich ein Bild von der Lage und vom Umfang der Aufschüttungen zu machen. Anwesend waren auch zehn Anlieger, der Besitzer des Areals Berthold Matt und Kreisbaumeister Ulrich Schönbett. Zuvor hatte das Landratsamt eine deutliche Überschreitung der genehmigten Aufschüttungsmenge moniert und einen Baustopp verfügt. Genehmigt war ursprünglich ein Volumen von 1750 Kubikmetern, tatsächlich wurden aber, so die Schätzung der Behörde, 5400 Kubikmeter aufgefüllt. Andere Schätzungen gehen sogar von der doppelten Menge aus. Vom Baurechtsamt wurde daher ein Rückbau oder ein erneuter Bauantrag gefordert. Dagegen liefen die Anlieger Sturm und forderten eine Bestrafung. „Ist es nicht absurd, eine bereits als ordnungswidrig eingestufte Aufschüttung weiterzuführen, indem einfach ein neuer Bauantrag gestellt wird?“ fragte Anlieger Rolf Grether. SPD-Gemeinderat Rolf Rüttnauer, selbst auch Anlieger, erklärte: „Nach meinen Recherchen ist das genehmigte Kontingent mindestens um das Sechsfache überschritten worden.“ Über die Dauer von sieben Wochen seien pro Tag rund fünfzig Laster mitten durch das Wohngebiet unterwegs gewesen. „Niemand kann sich eine Vorstellung machen, was da an Lärm, Staub und Dreck freigesetzt wurde“, so Rüttnauer.

Der verantwortliche Unternehmer, die Firma Deckerbau, verfolge hier eine Scheibchentaktik, um die amtlichen Vorgaben zu unterlaufen. Und das gehe voll zu Lasten der Anwohner und dürfe nicht länger toleriert werden. Ein anderer Anlieger: „Erst als wir uns ans Landratsamt gewandt haben, wurde das gestoppt. Sonst wäre das endlos weitergegangen. Wir können nicht akzeptieren, das sich das Ganze nochmals wiederholt.“ Eigentümer Berthold Matt erklärte dazu, es habe keine böse Absicht dahinter gesteckt. Er habe immer wieder bei der Firma Deckerbau wegen der Menge nachgefragt, die Antwort habe jedesmal gelautet, „alles im grünen Bereich.“ Er selber glaube aber, dass die Schätzungen der Anlieger überzogen seien.

Kreisbaumeister Ulrich Schönbett erklärte dazu, um einen erneuten Antrag stattgeben zu können, müssten erst die Fachbehörden gehört werden, „vor allem der Naturschutz wird da ein Wort mitzureden haben.“ Auf die Forderung von Lorenz Schäfer (CDU) nach einem fundierten Nachweis über die bisher aufgefüllte Menge, sagte Schönbett, das wäre nicht möglich, da vorher kein Geländeprofil erstellt wurde. In der anschließenden Sitzung im Albbrucker Rathaus bekräftigte dann der Ausschuss seinen Beschluss vom 26. Juni, sein Einvernehmen nicht zu erteilen. Stefan Kaiser verwies aber auch darauf, dass die Entscheidungshoheit beim Landratsamt liege.