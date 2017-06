Albbruck Aufschüttung beim Baugebiet in den Bündten sorgt für Bürgerprotest in Schachen

Aufschüttung beim Baugebiet in den Bündten sorgt für Bürgerprotest in Schachen

Beim Baugebiet in den Bündten in Schachen soll eine landwirtschaftlich genutzte Fläche aufgeschüttet werden. Doch die bereits genehmigte Aufschüttung wurde schon deutlich überschritten. Der damit verbundene Lkw-Verkehr mit Lärmemission sorgt nun für Unmut unter Anwohnern.

Für Zündstoff sorgte im Gemeinderat ein Bauantrag zur Auffüllung einer landwirtschaftlichen Nutzfläche im Ortsteil Schachen.

Das Problem: Hier wurde die bereits genehmigte Aufschüttung deutlich überschritten, sodass vom Landratsamt ein Baustopp verfügt wurde. Genehmigt war ursprünglich ein Volumen von 1750 Kubikmeter, tatsächlich wurden aber, laut Recherchen des Landratsamtes, 5400 Kubikmeter aufgeschüttet.

Von der Baurechtsbehörde wurde daher ein Rückbau oder ein erneuter Bauantrag gefordert. Der Antrag wurde vom Unternehmer auch gestellt und lag nun dem Technischen Ausschuss zur Stellungnahme vor. Klare Position bezog Rolf Rüttnauer (SPD): Nach meinen Recherchen ist das genehmigte Kontingent mindestens um das Sechsfache überschritten worden. Über die Dauer von sieben Wochen sind pro Tag rund 50 Lastwagen mitten durch das Wohngebiet „In den Bündten“ unterwegs gewesen. Niemand kann sich eine Vorstellung machen, was da an Lärm, Staub und Dreck freigesetzt wurde!“ Der verantwortliche Unternehmer verfolge hier eine Scheibchentaktik, um die amtlichen Vorgaben zu unterlaufen. Das gehe voll zu Lasten der Anwohner und dürfe nicht länger toleriert werden.

Rüttnauer betonte, dass auch interessant sei zu wissen, was dort verfüllt wird. Bürgermeister Stefan Kaiser verwies darauf, dass in dieser Sache die Entscheidung beim Landratsamt liege. Aber auch er forderte ein Verkehrskonzept, um den Laster-Verkehr in geregelte Bahnen zu lenken und die Anwohner zu entlasten. Auch Bauamtsleiter Markus Strittmatter erklärte, dass es unbedingt erforderlich sei, eine einvernehmliche Lösung mit den Anliegern zu suchen.

Marion Kuder (CDU) machte den Vorschlag, eine gesonderte Zufahrt für die Baufahrzeuge anzulegen. Der Gemeinderat folgte der Empfehlung von Bürgermeister Stefan Kaiser, die Entscheidung bis zur nächsten Sitzung, bis Montag den 24. Juli zu vertagen und vor der Sitzung einen Vor-Ort-Termin durchzuführen.

In der anschließenden Bürgerfragestunde meldete sich Anwohner Rolf Grether zu Wort. „So was haben wir noch nie erlebt“, klagte er. Und jetzt müssten die Anlieger befürchten, dass das Ganze von neuem beginnt. „Steht das Interesse eines Einzelnen vor dem Gemeinwohl?“, fragte er. Dann stellte er die Situation aus der Sicht der Anlieger dar.

Hier handle es sich nicht um die Aufschüttung einer landwirtschaftlichen Fläche, sondern um die Auffüllung eines Tales zur späteren Nutzung als landwirtschaftliche Fläche. Auch er bestätigte: „Die im letzten Jahr genehmigte Aufschüttungsmenge wurde um ein Vielfaches überschritten.“ In der fraglichen Zeit seien weit über 1000 Lastwagen unterwegs gewesen.

„Müssen wir jetzt, nach der neuerlichen Bauanfrage, erneut diese unhaltbaren Zustände ertragen? Wie können wir uns wehren? Ist es nicht absurd, eine bereits als ordnungswidrig eingestufte Aufschüttung weiterzuführen, indem einfach ein neuer Bauantrag gestellt wird?“, fragte Grether.