Albbruck Aufs Kreuz legen: Judo Club Albbruck feiert 50-jähriges Bestehen

Judo Club Albbruck feiert 50-jähriges Bestehen. Männer der ersten Stunde erinnern an die Anfänge und sportlichen Höchstleistungen. Jugendliche beeindrucken mit ihren Vorführungen.

Albbruck – Zur Feier des 50. Vereinsgeburtstags des Albbrucker Judo Clubs nahmen zahlreiche Gäste auch einen weiteren Weg auf sich um ehemalige Kollegen zu treffen, sich an alte Begebenheiten zu erinnern aber auch vom Vereinsvorsitzenden Lothar Strittmatter zu erfahren, wie sich der 1966 gegründete Verein entwickelt hat. Gründungsmitglieder und Judofreunde der ersten Stunde wie Reiner Rüther, Franz Meyer, Gerold Wolf, Margot und Alois Werne, Hans Roder, mit Rudolf Maier und Norbert Hosemann zwei seiner Vorgänger konnte Lothar Strittmatter persönlich begrüßen ebenso die beiden Ehrenmitglieder Bernhard Scheuble sen. und Charly Fricker. Die Anwesenheit von Benni Scheuble und Daniel Lafille vom TSV Rotweiss Lörrach ließ deren Auftritt auf der Matte erahnen.

Längst ist der Judo Club der einst von dem im letzten Jahr verstorbenen Werner Hofmann und Reiner Rüther ins Leben gerufen wurde, zu einer festen Größe im örtlichen Vereinsleben aber auch in Judokreisen geworden, zunächst als Abteilung des Albbruck Sportvereins machten die Judokas weit über die Gemeindegrenzen hinaus von sich reden. Bei der Jubiläumsfeier erinnerte man sich nicht nur an die deutsche Meisterschaftsteilnahme von Reiner Rüther und Rudolf Maier, sondern auch an den bei den Süddeutschen Meisterschaften errungenen Titel von Renate Tschirra-Scheuble im Jahr 1971. Den selben Titel holte sich im Jahr 2001 Neslihan Tapis bei den Frauen U 17. Derzeit kommen Kinder und Jugendliche regelmässig mit guten Wettkampferfolgen von Meisterschaften zurück. Von den heute 66 Mitgliedern des 1995 selbstständig gewordenen Judo Clubs Albbruck sind Träger des Schwarzgutes der frühere Trainer Jörg Ringel, Jan-Pierre Goldau und Norbert Hosemann, der von 1983 bis 1990 Vereinsvorsitzender war und als Kampfrichter über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist.

In der Funktion als Bürgermeisterstellvertreter überbrachte er die Grüße und den obligatorischen Jubiläumsscheck der Gemeinde Albbruck.

„Wir müssen nicht nur versuchen den Nachwuchs in unseren Reihen zu halten, sondern vor allem auch zusätzliche Trainer finden“, so Lothar Strittmatter. Dass die Begeisterung bei den Judokas vorhanden ist, zeigten sie in ihrer sportlichen Einlage, die ihren Höhepunkt fand in der von Benni Scheuble und Daniel Lafille, dem Besitzer des 7. Dan, gezeigten Kata.

