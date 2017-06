Im Baustellenbereich der Albbrucker Eisenbahnbrücke hat sich am Donnerstagmorgen ein Arbeitsunfall ereignet, bei dem ein Arbeiter schwerste Rückenverletzungen erlitt. Er wurde von einer Baggerschaufel getroffen.

Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, war der 52-Jährige in der Kraftwerkstraße bei der Umrüstung einer Baggerschaufel behilflich. Der Arbeiter legte Holzteile unter die Ketten des wartenden Baggers, dessen Fahrer über den Gehweg auf ein Grundstück fahren wollte. Beim Weggehen des Mannes löste sich die am Arm des Baggers befestigte Schaufel. Das laut Polizei etwa 1,5 Tonnen schwere Gerät fiel aus einer Höhe von etwa zwei Metern auf den Arbeiter. Der 52-Jährige erlitt hierbei schwere Rückenverletzungen. Er wurde vom Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt und danach mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.