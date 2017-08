Albbruck Ansiedlung einer Schredder-Anlage in Albbruck bereitet Sorgen

Die Ansiedlung einer Schredder-Anlage bereitet Sorgen. Das Autohaus Ebner befürchtet, dass ihre Wagen mit Zementstaub belastet werden. Die Bundestagsabgeorndete informiert sich bei Vor-Ort-Termin über die Situation.

Albbruck – Gegen die Ansiedlung einer Schredder-Anlage mit angeschlossenem Betonwerk im Bereich „Rütte-Allischmatten“ wendet sich jetzt auch das Autohaus Ebner, das seinen Sitz am Eingang des Gewerbegebietes hat. „Für uns könnte das zu einer Katastrophe werden, wenn die hier abgestellten Neu- und Gebrauchtwagen mit Zementstaub belastet werden“, so Doris und Siegfried Ebner. Da es nur die eine Zufahrt gibt, würden bis zu 50 mal Laster das Autohaus passieren.

„Wir sorgen uns, dass unsere Autos vollgestaubt werden, im schlimmsten Fall mit aggressivem Zementstaub“, so Doris Ebner. „Das wäre für uns gar nicht mehr zu meistern.“ Bei offenen Laster seien Staubemissionen gar nicht zu vermeiden. Daher bliebe ihnen nichts anderes übrig, als rechtliche Schritte gegen das Vorhaben einzuleiten.

Zu dem jüngsten Vor-Ort-Termin mit der Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter und Vertretern der Bürgerinitiative Kiesenbach hatte die SPD-Fraktion eingeladen. Vorsitzender Rolf Rüttnauer betonte: „Zu Beginn war es uns im Gemeinderat gar nicht möglich, die Problematik richtig einzuschätzen.“ Oft brauche es eben einen längeren Prozess, um zu einer vernünftigen und verträglichen Entscheidung zu kommen. Rita Schwarzelühr-Sutter stellte klar: „Auch wenn der Antragsteller die rechtlichen Vorgaben bezüglich der Lärm- und Staubemissionen erfüllt, liegt die Entscheidung allein beim Gemeinderat, ob er das Gelände hergibt oder nicht.“ Selbst wenn das Landratsamt zustimme, müsse die Gemeinde nicht verkaufen. „Wir sind noch in einem frühen Stadium, wo noch nichts entschieden ist“, so die Abgeordnete.

Im Prinzip sei das Recyceln von Baustoffen eine sinnvolle Maßnahme, aber sicher gebe es andere Standorte, wo die Probleme besser in den Griff zu bekommen wären. Als Musterbeispiel bezeichnete Schwarzelühr-Sutter die Brech-Anlagen bei der Deponie Küssaberg.

Stefan Späth, Sprecher der Bürgerinitiative Kiesenbach, erklärte: „Wenn die Anlage einmal gebaut ist, dann müsste der Betrieb permanent kontrolliert werden und die Anlieger hätten die Beweislast.“ Er verwies auf die negativen Erfahrungen, die am jetzigen Standort der Baufirma im benachbarten Gewerbegebiet Betten gemacht wurden, wenn hier die Brechanlage in Betrieb genommen wurde. Dabei zeigte er aber auch Verständnis für die Nöte der Baufirma: „Hier handelt es sich um einen jungen Albbrucker Unternehmer, den wir auch gern in unserer Gemeinde halten würden. Aber dazu hat er sich den falschen Standort ausgesucht.“ Jedenfalls sei für die Anlieger im Ortsteil Kiesenbach das Maß voll. „Die Bahn, die B 34, das Schwimmbad, neue Wohngebiete und neue Märkte in der Nachbarschaft und die nervige Pumpstation auf der Schweizer Seite“, so Späth. „Wenn dann noch eine Schredder-Anlage dazukommt, dann ist es des Guten zu viel.“