Albbruck Albrucker Gemeinschaftsschule will neue Konzepte gehen

Albrucker Gemeinschaftsschule will neue Konzepte gehen

Bei seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat, die bauliche Entwicklung der Einrichtung voranzubringen. Auch ein warmer Mittagstisch soll künftig wieder im Angebot sein.

Wie geht es mit der Gemeinschaftsschule Albbruck weiter? Der Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Entwicklung der Schülerzahlen, der baulichen Weiterentwicklung, der Einrichtung einer Ganztagsgrundschule und der Wiedereinrichtung eines Mittagstisches. Derzeit werden die Klassen 5 und 6 nach dem Modell der Gemeinschaftsschule unterrichtet, ab September auch die Klasse 7.

Nachdem im Einführungsjahr 2015 insgesamt 33 Kinder in der Gemeinschaftsschule aufgenommen wurden, waren es 2016 nur noch 24, sodass die erforderliche Zweizügigkeit nicht erreicht wurde. Daher stellte das Regierungspräsidium (RP) keine Gelder zur baulichen Weiterentwicklung in Aussicht. Im kommenden Schuljahr sieht die Situation anders aus. Aufgrund der Anmeldezahlen kann von einer zweizügigen 5. Klasse ausgegangen werden.

Daher wurden erneut Gespräche mit dem RP geführt, um die Möglichkeiten einer finanziellen Förderung für eine bauliche Weiterentwicklung auszuloten. Im Ergebnis sei festzustellen, so Bürgermeister Stefan Kaiser, dass der Bedarf nicht mehr grundsätzlich verneint werde und Fördergelder in Höhe von 33 Prozent nicht ausgeschlossen seien. Allerdings will die Gemeindeverwaltung mit der Antragstellung noch abwarten, bis die Voraussetzungen für eine bauliche Entwicklung geklärt sind.

Außerdem schlug die Verwaltung vor, auch die Einrichtung einer Ganztagsgrundschule vorläufig noch zurückzustellen. Dagegen soll das Angebot eines warmen Mittagsessens wieder erneuert werden, nachdem das bisherige Angebot mangels Nachfrage eingestellt werden musste. Allerdings möchte man mit der Bezahlung neue Wege gehen, um verlässlicher planen zu können. „Nicht dass das neue Konzept wieder ein Schlag ins Wasser wird“, sorgte sich SPD-Gemeinderat Rolf Rüttnauer.

Stefan Kaiser meinte dazu, er teile diese Skepsis, aber es gehöre eigentlich zum Konzept einer Ganztags- und Gemeinschaftsschule, warmes Essen anzubieten. Es gehe auch darum, die Attraktivität der Schule zu steigern und damit letztlich auch die Entwicklung der Schülerzahlen in Hinblick auf eine stabile Zweizügigkeit positiv zu beeinflussen. Auch Rektor Klaus Tritschler stellte fest, dass ein Mittagessen inzwischen zum Standard einer Gemeinschaftsschule gehöre und für eine positive Weiterentwicklung unverzichtbar sei. Hauptamtsleiter Ralf Kuhlmey, der für die organisatorischen Fragen zuständig ist, erklärte, dass der Preis pro Mittagessen zwischen vier und fünf Euro liegen wird.

Der Gemeinderat erteilte seine Zustimmung, die bauliche Entwicklung weiterzuverfolgen, das Essensangebot zu erneuern und dazu ein angemessenes Preis-, Bestell- und Abrechnungssystem zu entwickeln.