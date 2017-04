Albbruck Albbrucker Siedlergemeinschaft ehrtlanjährige Mitglieder

Die Albbrucker Siedlergemeinschaft blickt auf viele Aktivitäten zurück und ehrt langjährige Mitglieder. Der stellvertretende Bezirksvorsitzende nimmt Auszeichnungen vor.

Albbruck – Viele der im vergangenen Jahr erfolgten Aktivitäten der Albbrucker Siedlergemeinschaft werden auch künftig wieder stattfinden. Gemeinschaftsleiter Oliver Höck dankte allen, die mit ihrem Engagement für ein lebendiges Vereinsleben sorgen.

Nach dem 36. Tag der Behinderten, an dem im letzten Jahr 80 Gäste aus Gurtweil bewirtet und mit Büchsenwerfen, Fahrten mit dem Stammtisch Bähnle, dem Auftritt von Clown Mimo und der Musik von Gerda Kaiser unterhalten wurden, wird es auch heuer wieder eine Wiederholung geben. Der von dem bewährten Team geschmückte Siedler-Weihnachtsbaum wird auch künftig wieder weithin leuchten. Die „Siedlergirls“ unter der Leitung von Marion Blossei und Ida Tröndle waren bei den Fastnachtsveranstaltungen in Albbruck und Dogern aufgetreten. Dank dem engagierten Wirteteam konnte das Siedlerheim für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. Wolfgang Höck und seiner Familie galt der besondere Dank für die Betreuung und Ausleihe der vereinseigenen Gerätschaften. Von den Jubilaren gut angenommen wurde der „Geburtstagskaffee“, der in diesem Jahr am 1. Dezember erneut stattfindet. Nach dem die Siedler aus Personalmangel auch künftig nicht mehr am Albbrucker Dorffest teilnehmen können, wurde beschlossen die Dorffesthütte an den Fußballverein abzugeben und den hierfür bislang benötigten Lagerplatz dem SV Albbruck zur Verfügung zu stellen.

Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Roland Hotz berichtete über die Aktivitäten auf Verbandsebene und die Mitglieder betreffende Neuerungen. Gleichzeitig konnte er bei seinem Besuch auch langjährige Mitglieder ehren. Seit 25 Jahren Mitglied in der heute 146 aktive und 28 passive Mitglieder zählenden Gemeinschaft sind: Thomas Welte, Helene Kienzler und Thomas Troll. Seit 50 Jahren Mitglied sind: Hans Müller, Gertrud Roth, Heinz Tröndle, Ilse Schlachter und Irma Weber.