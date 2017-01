Albbruck Albbrucker Paar bezwingt Gipfel in Nepal

Albbrucker Paar bezwingt Gipfel in Nepal

Christian Holland und seine Lebensgefährtin Alexandra Würzburg aus Albbruck haben eine Vorliebe für anspruchsvolle Gebirgstouren in Nepal. Voller Stolz erinnert sie sich an die Besteigung des Mera Peak.

Albbruck – Sich in den Wintermonaten Gedanken zu machen, wohin die nächste Reise gehen soll, ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Aber bereits fest in der Planung zu sein, in Peru einen der hohen Gipfel zu besteigen, eher schon etwas ganz Besonderes.

Mit diesem Vorhaben haben sich Christian Holland und seine Lebensgefährtin Alexandra Würzburg schon sehr intensiv befasst. Dabei ist es erst kurze Zeit her, dass sie in Nepal unterwegs waren und mit vielen Erinnerungen an nette Menschen, die Schönheiten der Natur, aber auch die Angst vor einem Erdbeben und persönliche Herausforderungen nach Hause kamen. Schließlich schafften sie es auf dem Mera Peak in einer Höhe von 6476 Metern auf dem Gipfel zu stehen.

Seit drei Jahren pflegen die beiden Albbrucker gemeinsam die Leidenschaft, die sie in der Vergangenheit auch auf den Elbrus im russischen Kaukasus und auf den Toubkar in Marokko führte. Dank ihrer Erfahrung hatten Alexandra Würzburg und Christian Holland ihr neuerliches Bergabenteuer selbst organisiert und so die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung der Tour voll ausgenutzt.

Nach einem Flug über Belgrad, Abu Dhabi und Katmandu habe die Landung mit dem kleinen alten Flieger in „Lukla“ die erste Nervenprobe bedeutet. „Direkt am Berg auf einem der gefährlichsten Flugplätze der Welt zu landen, vermittelte schon ein mulmiges Gefühl“, erinnern sich die beiden Bergfreunde.

Mit einem Bergführer und einem Sherpa waren sie zwölf Tage unterwegs. Zunächst auf 3500 Meter Höhe und später auf 4700, führte die Route schließlich ins 5850 Meter gelegene Hochlager immer bergauf und bergab. Übernachtet wurde in nepalesischen Teehäusern, die längst nicht alle beheizt waren. Schnee, Eis und der Weg über Gletscherspalten mussten bewältigt werden ehe um 3.15 Uhr der Anstieg vom Hochlager aus um weitere 600 Meter um 7.05 Uhr im Sonnenschein mit einem herrlichen Blick auf die umliegende Berge geschafft war.

„Man muss stets zwischen Ehrgeiz und Abenteuer abwägen“, versicherte das Paar, das an ihrem Gipfeltag auch erlebte, wie ein australischer Bergsteiger wegen Erschöpfung ausgeflogen wurde. „Man wird demütig und dankbar, wenn man es geschafft hat“.

Zu den Personen

Christian Holland (30), Industriemeister, und Alexandra Würzburg (32), Zollbeamtin, leben beide in Albbruck und haben auch schon in Gruppen Gipfelerfahrungen gesammelt. Mit Joggen und Teilnahme am Rigimarsch und Schwarzwaldtreal bereiten sie sich auf die Touren vor, für die der größte Teil des Jahresurlaubs aufgespart wird.