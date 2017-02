Albbruck Albbrucker Narren geben sich beim Bunten Abend frech und kritisch

Auch in diesem Jahr hatten die Veranstalter wieder ein umfangreiches Programm vorbereitet. Norbert Probst kam als Donald Trump in die Gemeindehalle und die Siedlergirls überzeugten wieder mit einer witziger Choreografie als Schwarzwaldmädels.

Albbruck – Improvisation und schauspielerisches Talent, Akteure, die seit Jahren dabei sind und mit viel Herzblut den Narrenbazillus verbreiteten und Überraschungsgäste dominierten beim Bunten Abend in der Albbrucker Gemeindehalle.

Recht hatte Felix Kirves am Ende des närrischen Spektakels als er meinte: „Die einen haben Alles gegeben und andere versuchten es zumindest“. Während Traditionsfiguren gänzlich ausgefallen waren und die ehemaligen charmanten Ansagerinnen die Moderation in diesem Jahr Roland und Moritz Kliemchen überließen, gab es auch einige weitere Neuigkeiten.

Wie gewohnt witzig hatten sich „Hasi“ (Michael Rotzinger)und und „Nobby“ (Norbert Probst) Neues zu erzählen und in ihrem weiteren Auftritt den amerikanischen Präsidenten nach Albbruck gebracht. Wer an diesem Abend um die Gunst des Publikums buhlte, konnte sich zumindest auf die Begeisterung des mitgebrachten Fanclus verlassen. Die ASC-Kids unter der Leitung von Violetta Nedelko hatten mit ihrem Tanz das Programm eröffnet. Die „Piccolos“, die in großer Zahl alljährlich zu den Stargästen gehörten, waren in diesem Jahr auf ein Trio zusammengeschrumpft. Sie boten eine Mischung von absurdem Theater und Kabarett.

Nach dem die Gäste erfahren hatten, wie schwierig es sein kann, mit dem gedruckten Wort zu kummunizieren trieben Frank Pecoraro und Thomas Thinius, die sich zuvor mit Markus Jehle zu einem „auszeichnungsverdächtigen“ Trio zusammengefunden hatten, mit ihrem Gesang das Stimmungsbarometer nach oben.

Einen besonderen Hit landete der Dogerner Narrenpräsident Volker Ebi in Begleitung einiger „Wiischmöcker“ und „Wiidüüfel“. Sie hatten nicht nur mit zwei Fass Bier ihre Wettschulden eingelöst, sondern gleichzeitig mit dem an die Alb Gaischter übergebenen „neuen“ Gemeindewappen den drohenden Abriss der Albbrücke aus dem Narrenblick beobachtet. An frühere Zeiten als Albbruck noch eine oder zeitweise sogar zwei Guggenmusiken hatte, erinnerte der Auftritt der Schachener „Holzöpfel Schränzer“. Ob der Feuerwehrnachwuchs schließlich aus den Reihen der Fußballer, der eigenen Jugend oder dem Alb-Gaischtern künftig kommen wird, blieb zumindest am Bunten Abend nach dem Geschicklichkeitswettbewerb völlig offen. Nach dem für die Drei vom Rentnerbänkle schließlich die Senioren „Karle“ (Felix Kirves) und „Johann“ (Daniel Studinger) die Gäste über ihre ehelichen Pflichten informierten, wurde es gegen Ende des Programms sportlich. Die „SVA-Kickers“ bewiesen mit ihrer Tanzeinlage, dass sie nicht nur Fußball spielen können. Einfach Spitze war auch der Auftritt der „Siedlergirls“. Erstaunlich, was der Choreographin Ida Tröndle und die für das Outfit zuständige Marion Blossei zusammen mit dem Männerballet und die „Schwarzwaldmarie“ auf die Beine gestellt hatten.

