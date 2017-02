Albbruck Albbruck führt Doppik-Haushalt ein

Der Gemeinderat Albbruck hat die Einführung des Doppik-Haushalts beschlossen. Zudem stimmte der Gemeinderat der Globalberechnung für die Wasserversorgung zu.

Albbruck (tao) Der Gemeinderat gab der Verwaltung grünes Licht zur Einführung des "Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens" (NKHR), auch kommunale "Doppik" genannt, ein Rechnungsstil mit doppelter Buchführung. Eine wesentliche Voraussetzung für die Einführung des NKHR ist eine generelle Inventur des Gemeindevermögens. Informationen dazu gab in der Sitzung die Leiterin des Rechnungsamtes, Sonja Dahlmann. Bürgermeister Stefan Kaiser erklärte: "Die Umstellung kostet uns erst mal einen Haufen Geld, viel Arbeit und es sind ein paar grundsätzliche Entscheidungen zu treffen, bevor wir loslegen können."

In einem zweiten Punkt ging es um eine Globalberechnung für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die in gewissen Zeitabständen neu zu erstellen ist. Sie dient unter anderem auch dazu, den maximal zulässigen Beitragssatz für die Verbraucher zu ermitteln. Die letzte Globalberechnung wurde 1997 durchgeführt. Seitdem haben sich umfangreiche Änderungen sowohl auf der Flächen- wie auch auf der Kosten- und Gesetzesseite ergeben, insbesondere auch durch neue Investitionen im Kanal-, Klär- und Netz-bereich. "Das macht eine Fortschreibung der Globalberechnung erforderlich", so Stefan Kaiser. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, das Büro Heyder aus Tübingen mit der Erstellung der Globalberechnung zum Preis von 7300 Euro zu beauftragen.