vor 3 Stunden Doris Dehmel Albbruck Albbruck: Internationales Autocross-Rennen am 26. und 27. August

In der Sandgrube in Schachen wirbelt bald viel Staub auf: Am 26. und 27. August findet das Internationale-Autocross-Rennen statt. Mehr als 210 Fahrer gehen an den Start. Die Besucher erwartet ein besonderer Nervenkitzel.