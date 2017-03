Albbruck Albbruck: Blasorchester immer beliebter

Zahl der Mitglieder beim Blasorchester Albbruck steigt auf 208 an. Vorsitzender Andreas Wieser fordert von seinen aktiven Musikern mehr Probenfleiß.

Albbruck – In der Hauptversammlung vom Blasorchester Albbruck gab es bei den Wahlen kaum Veränderungen. Melanie Höhne wurde als Teil des Vorstandstrios, zuständig für die Organisation, ebenso wiedergewählt wie Kassiererin Katja Eckert, die künftig von Gerbert Schmidt unterstützt wird. Andrea Schäfer führt weiterhin das Protokoll. Neue Schriftführerin ist Carmen Sibold und neue Notenwartin Lena Mutter. Severin Schmidt und Alex Peter wurden als Beisitzer bestätigt.

Bürgermeister-Stellvertreter Günter Kaiser hatte als Wahlleiter eine leichte Aufgabe und löschte mit der Zusage, dass das Dorffest auch künftig am selben Ort stattfinden wird und am Probenlokal in nächster Zeit keine Veränderungen vorgesehen seien, die vom Vorsitzenden Andreas Wieser geäußerten Bedenken aus. Dieser freute sich, dass die Zahl der Mitglieder, wovon 57 mit einem Altersdurchschnitt von 34 Jahren aktiv sind und 130 Fördermitglieder gezählt werden, auf insgesamt 208 angestiegen ist. Er hofft, dass der Probenbesuch mit durchschnittlich 77 Prozent wieder besser werde. Mit Gerbert Schmidt, Ernst Danner, Lena Mutter, Albert Maier und dem Dirigenten Ekkehard Heinrich lagen lediglich fünf Mitglieder über 90 Prozent. Vor allem bei den zahlreichen Arbeitseinsätzen zu denen die sich jährlich wiederholenden Altpapiersammlungen, das Dorffest, am 25. März auch das nächste Frühlingsfest in der Halle Schachen gehören, sollten sich mehr Mitglieder einklinken.

Akribisch hatte Andrea Schäfer die Ereignisse im vergangenen Jahr aufgelistet. Dabei hatten das Frühjahrskonzert, das in diesem Jahr am 13. Mai zusammen mit dem Musikverein Rheinheim und der Jugendmusik Albbruck-Dogern stattfinden wird, ebenso besondere Aufmerksamkeit verdient, wie das Kirchenkonzert. Dieses wird ab diesem Jahr unter der Leitung von Dirigent Thomas Zumsteg stehen. Das Blasorchester Albbruck ist in der feudalen Lage über zwei Dirigenten mit jeweiligem Halbjahresdeputat zu verfügen. „Wenn der Probeneifer nicht ansteigt und daheim nicht geübt wird, bleibt ein wesentliches Potenzial ungenutzt“, versicherte Ekkehard Heinrich, der gleichwohl von einem gut aufgestellten Orchester sprach. Neue Möglichkeiten brächte vor allem die Neuanschaffung von zwei Tuben vor einigen Wochen. Diese würden das in diesem Jahr angewachsene finanzielle Polster aber erheblich schmälern, so Katja Eckert in ihrem Kassenbericht. Ausbildungsleiterin Daniela Huber hofft auf weitere Zugänge und dankte den sechs vereinseigenen Ausbildern. Dabei galt der besondere Dank Andreas Ebner, der in der Vergangenheit viele Hornisten auch von auswärts ausgebildet hat und seine Ausbildertätigkeit jetzt aufgegeben hat.