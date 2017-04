Albbruck Alb Gaischter freuen sich über neue Mitglieder

Narrenzunft Alb Gaischter setzen auch künftig auf Mitgliederwerbung. Versammlung wählt Daniel Studinger zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Albbruck (de) In der Hauptversammlung der Albbrucker Narrenzunft "Alb Gaischter" brachten die Wahlen geringe Veränderungen. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Daniel Studinger gewählt und als zweite Kassiererin Carina Bechteler. Für den aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Philipp Kirves übernahm Daniela Gabriel seinen Beisitzerposten.

Gemeinderat Uwe Schlachter, der gleichzeitig den "Alb Gaischtern" für ihr fasnächtliches Engagement im Ort dankte, freute sich, dass zehn neue Mitglieder aufgenommen werden konnten. Emanuel Leber, Fabian Nadolnie, Michaela Ast, Nina Gutmann, Tobias Rüdt, Frank Holzapfel, Saskia Spitznadel, David Conzales, Dominik Steelik und Tobias Hein. Mitgliederwerbung soll auch künftig das große Ziel sein, versicherten Zunftmeister Rainer Jehle und Kassier Oliver Schulz. Der Verein dürfte mit der Anschaffung eines großen Zeltes, das den gesamten Rathausplatz als "Festgelände" überspannen könnte, vor einer großen finanziellen Herausforderung stehen.

Auch künftig werden die Alb-Gaischter neben ihren eigenen Traditionsveranstaltungen, die mit der Fasnachtseröffnung und vor allem auch am Schmutzigen Donnerstag mit dem Narrengericht und der Verurteilung des Bürgermeisters bis zur Versteigerung des Narrenbaumes auch in diesem Jahr wieder viel Publikum angelockt hatten, an auswärtigen Umzügen teilnehmen. Als positiv bewerteten die Vereinsverantwortlichen den gemeinsamen Auftritt mit den übrigen Narrenvereinen in der Gemeinde als "Albbrucker Narrenvereinigung". Wenn vor allem jüngere Mitglieder meist aus beruflichen Gründen abwandern und die Albbrucker Narrenzunft verlassen, so gibt es doch auch eine Reihe langjähriger Mitglieder, die dem Verein die Treue halten. Seit 20 Jahren dabei sind: Daniela Ast, Claudia Burkart und Gabi Flum. Roland Jehle und Dagmar Eschbach gehören seit 25 Jahren zu den Alb-Gaischtern.