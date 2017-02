Streit gibt es um die historische Eisenbahnbrücke in Albbruck. Die Gegner rufen für 18. Februar zu einer Demo auf.

Albbruck – Später Widerstand regt sich gegen den geplanten Abriss der historischen Eisenbahnbrücke in Albbruck. Mit einer Demonstration am Samstag, 18. Februar, will die Gruppe um Anita Gassner und Artur Werner ein Signal setzen, dass sich die Albbrucker nicht mit dem Vorhaben der Bahn abfinden. "Es ist wie bei 'Stuttgart 21' – dort begann der Protest auch erst, als schon alles beschlossen war", sagt Anita Gassner.

Das Planfeststellungsverfahren für den Abriss der alten und Bau einer neuen Eisenbahnbrücke in Albbruck ist seit Juli 2016 abgeschlossen, und die Bahn hat mit den Vorarbeiten für den Abriss der Bogenbrücke aus dem Jahr 1856 begonnen. Die Abriss-Gegner hoffen dennoch, die Öffentlichkeit mobilisieren und Druck auf die Bahn ausüben zu können, sodass die Brücke erhalten bleibt – wenn auch in veränderter Form.

Nach einem ersten Treffen von etwa 30 Abriss-Gegnern hat sich die Gruppe an die Gemeinde Albbruck sowie die Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) und ihren CDU-Landtagskollegen Felix Schreiner gewandt und um Unterstützung gebeten. Aber für Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser ist der Fall "juristisch erledigt". Der Gemeinderat habe sich stets gegen den Abriss der Brücke ausgesprochen, die das Herzstück des Gemeindewappens ist. "Die Bahn beharrte auf dem Neubau, hat aber wenigstens alle unsere Nebenforderungen erfüllt", resümiert der Rathaus-Chef. Rita Schwarzelühr-Sutter bedauert den Abriss, sieht aber kaum eine Möglichkeit, ihn zu verhindern.

"Der Abriss dieser Bogenbrücke wäre eine Schande für Albbruck, und ich möchte mir am Ende nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles unternommen habe, um ihn zu verhindern", betont Artur Werner. Der pensionierte Bauingenieur ist überzeugt, dass die alte Brücke saniert und auch für die Elektrifizierung verbreitert werden kann, ohne dass das Bauwerk seinen Charakter verliert. Das Argument der Bahn, dass die Stabilität der Brücke u.a. durch eingedrungene Nässe gefährdet sei, hält Werner für wenig überzeugend: "Diese Brücke hält seit 160 Jahren, es wäre ein Leichtes, hier Abhilfe zu schaffen."

Walter Rotzinger unterstreicht die Bedeutung der Bahnbrücke für die Gemeinde: "Albbruck gäbe es ohne die Bahn nicht. Nicht umsonst ist diese Eisenbahnbrücke im Gemeindewappen abgebildet!" Er verweist auf begehbare Sprengschächte in der Brücke, die nach dem 2. Weltkrieg von den Franzosen angelegt wurden und nun auch ihr Gutes haben könnten: "Im Hinblick auf den Albsteig, der ja in diesem Bereich beginnen soll, könnte man die Schächte wieder aufmachen und so einen weiteren touristischen Anreiz bieten."

Auf die Frage, warum sich der Widerstand erst jetzt formiert, sagen Rotzinger und Werner: "Alle haben sich auf das Landesamt für Denkmalschutz verlassen..." Dessen Vertreter hatten die Brücke im Oktober 2014 inspiziert und nach mehreren Gesprächsrunden eine Stellungnahme abgegeben. Demnach hätte die von der Bahn vorgeschlagene Modifizierung der Bücke einen zu massiven Eingriff in die alte Bausubstanz bedeutet. "So wäre der Status als Baudenkmal nicht mehr zu halten gewesen", sagt Oberkonservator Hendrik Leonhardt.

Für ihre Demonstration am 18. Februar hoffen die Abriss-Gegner auf zahlreiche Beteiligung der Albbrucker Bevölkerung. Danach soll eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Brücke gegründet werden. Und man will auch klären, ob ein Fachanwalt mit der Überprüfung des Planfeststellungsverfahrens auf Formfehler beauftragt wird.

Tauziehen um ein 161 Jahre altes Bauwerk