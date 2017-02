Albbruck 60 Bürger solidarisieren sich für die historische Gewölbebrücke

Etwa 60 Demonstranten sind bei der Kundgebung für den Erhalt der alten Gewölbebrücke in Albbruck dabei. Die Bahn will das Bauwerk abreißen. Artur Werner, einer der Initiatoren des Bürgerprotests, sagt, dass dieser Abriss vermeidbar wäre.

Einheimische und neu zugezogene Einwohner, solche, die nach Jahren wieder an ihren Heimatort zurückgekehrt sind, aber auch Personen, die früher in Albbruck gelebt haben, sowie einige Spaziergänger, die zufällig den Weg von der Alb in Richtung Ortszentrum nahmen, beteiligten sich an der Demonstration gegen den Abriss der 161 Jahre alten Gewölbebrücke, über die tagtäglich der Eisenbahnverkehr verläuft.

Der Weg führte die etwa 60 Demonstranten zum Ortskern. Dort machte Artur Werner, einer der Initiatoren des Bürgerprotests, seinen Kenntnisstand zum geplanten Abriss der historischen Brücke in der Kundgebung öffentlich. In seinen Ausführungen machte der pensionierte Diplom-Ingenieur zum wiederholten Male deutlich, dass der von der Bahn geplante Abriss der Brücke vermeidbar wäre, aber aus „finanzierungstaktischen“ Gründen dennoch angestrebt werde. Er selbst wisse sehr wohl, dass seine Einwände zu spät kommen und rechtliche Einspruchmöglichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt wohl kaum mehr gegeben seien.

„Abhilfe kann nur noch durch Protest und Appell an alle Entscheidungsträger erhofft werden, Einsicht zu zeigen und den Wahrheitsgehalt der Kosten für die Sanierung und Instandhaltung nochmals eingehend zu prüfen“, sagte Artur Werner. Seiner Meinung nach würden die dem Denkmalamt von der Bahn genannten Zahlen über regelmäßig anfallende Sanierungskosten – angeblich jeweils rund sieben Millionen Euro – die schließlich zur Aufgabe des Widerstandes der Behörde geführt hätten, einer Überprüfung "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht standhalten".

Artur Werner wirft der Bahn vor, die bei einer Sanierung von ihr in überwiegendem Maße selbst zu tragenden Kosten in Millionenhöhe durch einen auf mindestens 19 Millionen Euro veranschlagten Brückenneubau ganz auf den Bund und somit auf den Steuerzahler abwälzen zu wollen. Eine Aussage, die bei den Demonstranten Beifall auslöste.

Werner hat eine Schweizer Firma kontaktiert, die auf die Sanierung solcher Brückenbauwerke spezialisiert ist. Sie soll für die sich formierende Bürgerinitiative eine Berechnung der Sanierungskosten für die alte Brücke vornehmen. Danach soll über weitere Schritte entschieden werden. „Wenn deutliche Unterschiede zu den von der Bahn genannten Zahlen auftreten, werden wir rechtliche Schritte unternehmen“, kündigte Artur Werner an.

