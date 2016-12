Albbruck 34 Glückliche erhalten ihre Preise des Albbrucker Weihnachtsgewinnspiels

Bei der Ziehung der Gewinner des Weihnachtsgewinnspiel des Gewerbevereins Albbruck stellt sich heraus, dass die meisten Glücklichen aus Albbruck stammen. Stefan Rimmele kann sich über den Hauptpreis, eine Flugreise nach Rom, freuen.

Albbruck – Natalie Kasper hat aus den 2700 abgegebenen Teilnahmekarten die 34 Personen gezogen, denen beim Weihnachtsgewinnspiel des Albbrucker Gewerbevereins Fortuna besonders hold war. Die Spannung unter den Teilnehmern hielt bis zuletzt an. Im Foyer des Rathauses entschied die junge Glücksfee schließlich mit ihrem Griff in die Lostrommel darüber, welcher Gewinnspielteilnehmer welchen Preis als zusätzliches Weihnachtsgeschenk entgegennehmen konnte.

Dabei kamen die meisten Preisträger aus Albbruck und seinen Ortsteilen. Der Hauptgewinner Stefan Rimmele konnte sich über eine dreitägige Flugreise für zwei Personen nach Rom freuen. Der zweite Preis, eine Flugreise nach Hamburg, ging an Ralf Hock aus Dogern. Jeweils einen Gutschein für ein Wellnesswochenende im Wert von 200 Euro erhielten Maria Haferkorn und Brunhilde Gräf sowie aus Lauchringen Petra Welte. Die Preise sechs bis 15 in Form eines Einkaufsgutscheins für Albbrucker Geschäfte im Wert von 100 Euro gingen an: Angelika Liske, Bernd Böhler, Martin Dierich, Matthias Grüninger, Manfred Kunz, Christina Ebner, Manfred Rahmel und Edith Rotzinger sowie aus Oberwihl Britta Kaiser und aus Waldshut-Tiengen Janine Jordan.

Der 16. Preis, ein Akku-Schrauber im Wert von 100 Euro, ging an Gertrud Stessel (Eschbach). Die Preise 17 bis 21 in Form eines Essensgutscheins im Wert von 50 Euro erhielten Gerhard Schreiber, Zeno Kaiser und Michael Huber sowie Martina Dehmel aus Öflingen und Sarah Schmidt aus Waldshut-Tiengen. Der 22. bis 26. Preis war jeweils ein Albbrucker Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro und ging an Ottilie Fehrenbach, Egon Nussbaumer, Tamara Jarusel und nach Waldshut-Tiengen an Ursula Lortz-Scheuble sowie an Michaela Ganzmann-Guss aus Rossdorf.

Der 27. und 28. Preis war jeweils ein Friseurgutschein im Wert von 50 Euro und wurde von Cornelia Sumpf und Hildegard Schupp gewonnen. Der 29. Preis, ein Gutschein für eine Behandlung in der Naturheilpraxis Moser im Wert von 50 Euro, ging an Thomas Eckert. Die Preise 30 und 31 waren je ein Kosmetik-Paket im Wert von 40 Euro und gingen an Dagmar Eschbach und Andreas Albiez. Die Preis 32 und 33 waren jeweils ein Vesperkorb im Wert von 30 Euro und wurden von Marco Maier und Bettina Dumke gewonnen. Der 34. Preis, eine Jahreseintrittskarte für das Albbrucker Schwimmbad, ging an Sylvia Eichner.