Albbruck 22 Vereine aus Albbruck und den Ortsteilen erhalten 18 584 Euro von der Sparkasse Hochrhein

Der finanzielle Betrag wird vielfältig eingesetzt: So geht das Geld etwa an die Jugendarbeit, oder wird für die Anschaffung neuer Instrumente oder Sportgeräte verwendet.

Albbruck – Von dem Förderengagement der Sparkasse Hochrhein profitierten in diesem Jahr auch 22 Vereine aus Albbruck und den Ortsteilen. Gerade die in den Vereinen ehrenamtlich Tätigen verdienten großes Lob versicherte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Wolf Morlock. "Mit dem finanziellen Beitrag der Sparkasse können sinnvolle Projekte gefördert werden", so Bürgermeister Stefan Kaiser.

Jeweils 1000 Euro gingen an den Narrenverein "Chälhuddle" Birndorf, für die Beschaffung neuer Masken und Häs, die "Salpeterer Pressband" Birkingen, für den Kauf neuer Instrumente und die "Guggi-Bucher" für neue Kostüme. Beim Musikverein Birndorf, dem Musikverein "Harmonie" Unteralpfen, dem Blasorchester Albbruck und der Trachtenkapelle Buch will man die jeweils 1000 Euro für neue Instrumente einsetzen. Der Sanierung des Rasenplatzes vom SV Buch werden 1000 Euro zukommen, der gleiche Betrag kommt dem FC Schachen für das Projekt alte Wasserleitung und dem SV Albbruck für die Jugendarbeit zugute. Der Turnverein Schachen wird 500 Euro für den Besuch beim deutschen Turnfest in Berlin verwenden. Ebenfalls in die Jugendarbeit fließen die dem Leichtathletik Club Buch, dem Judo-Club Albbruck, dem Schützenverein Albbruck und dem Sportfischerverein Waldshut überlassenen 500 Euro. Mit dem selben Betrag wird der Imkerverein Albbruck die Jungimker unterstützen und die BUND-Ortsgruppe Nisthilfen anschaffen. 400 Euro gingen an den Gesangverein für die Beschaffung neuer Noten. 400 Euro gingen an den Gymnastikverein Buch für neue Sportgeräte, der Förderverein Gemeindebücherei Albbruck wird für 284 Euro neue Jugendbücher anschaffen. 2000 Euro gingen an den Schwarzwaldverein Albbruck für den Ausbau vom Albsteig. Je 1000 Euro möchte der SV Unteralpfen für den Ausbau des Spielplatzes und für neue Tore.