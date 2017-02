albbruck 20-Jähriger stellt Auto auf den Kopf

Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein junger Renault-Fahrer, der sich auf der Kreisstraße zwischen Niederwihl und Schachen überschlagen hat, aber laut Polizei nur leicht verletzt wurde.

Der 20-Jährige war gegen 10.30 Uhr unterwegs in Richtung Schachen, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts auf das Bankett geriet. Durch starkes Gegenlenken kam der Renault auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und rutschte auf dem Dach die Böschung hinunter in den angrenzenden Wald rutschte. Durch den Aufprall an einem Baum kam der Pkw wieder auf die Räder. Der Renault endete als Totalschaden, den die Polizei auf 3000 Euro schätzt.