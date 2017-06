Albbruck 20 000 Euro Schaden bei Küchenbrand in Schachen

Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät hat möglicherweise in Albbruck-Schachen einen Brand in der Küche eines Wohnhauses verursacht. Die Bewohner brachten sich auf dem Balkon in Sicherheit.

In einem Wohnhaus in Albbruck-Schachen brach am späten Samstagnachmittag ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Menschen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt, berichtet die Polizei am Montag. Um 17.11 Uhr wurde über Notruf ein Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße gemeldet. Daraufhin rückten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr aus. Feuerwehrleute drangen in die verrauchte Küche vor und löschten den Brand. Die Bewohner samt Besuch hatten sich zuvor auf dem Balkon in Sicherheit gebracht. Als Brandursache wird laut Polizeibericht von einem technischen Defekt an einem Elektrogerät ausgegangen. Die Küche wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Während der Löscharbeiten musste die Hauptstraße gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.