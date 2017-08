20.04.2016 01:36 Weingarten Studiengang

Der neue Studiengang Angewandte Psychologie mit Abschluss Bachelor of Science an der Hochschule Weingarten-Ravensburg wird mit 34 Plätzen ab dem 7. September 2016 angeboten. Aufgrund der zu erwartend hohen Anzahl an Bewerbungen ist mit einem Zugangsbegrenzung via Numerus Clausus zu rechnen.