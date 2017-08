Weingarten Neuer Studiengang Angewandte Psychologie an der Hochschule Ravensburg/Weingarten

Der neue Bachelor-Studiengang „Angewandte Psychologie“der Hochschule Ravensburg-Weingarten startet zum Wintersemester und soll Lücken bei psychotherapeutischen Angeboten schließen. An den 34 Studienplätzen wird großes Interesse erwartet.

Die Herausforderungen psychologischer Belange sind in der heutigen Gesellschaft nicht nur vielseitig, sondern auch fließend. Ob gestiegener Leistungsdruck in Beruf und Alltag, Schicksalsschläge im familiären Umfeld oder persönliche Krisen: Der Bedarf an Hilfe und Unterstützung bei psychischen Störungen ist in den vergangenen Jahren nicht nur offenkundiger, sondern auch größer geworden. Dabei haben sich vermehrt auch Tendenzen abgezeichnet, dass es insbesondere im ländlichen Raum Lücken bei psychotherapeutischen Angeboten gibt. Ein neuer Studiengang der Hochschule Ravensburg-Weingarten soll genau in diesem Bereich ansetzen.

„Angewandte Psychologie“, ausgerichtet auf sieben Semester und Bachelorabschluss, ermöglicht interessierten Studierenden das Erlangen von psychologischen Grundlagen, die für Berufsfelder bei der psychotherapeutischen Betreuung von Patienten, aber auch bei Prävention und Beratung umgesetzt werden können. Letzteres wird auch im öffentlichen Gesundheitswesen mehr und mehr gefragt.

„In vielen Bereichen werden die Grundlagen benötigt, wie ein Mensch funktioniert“, betont Silvia Queri, designierte Leiterin des neuen Studiengangs, der am 7. September starten wird. Neben den jetzt schon vorhandenen Anwendungsbereichen rechnet Silvia Queri auch aufgrund der Globalisierung und Flüchtlingsthematik mit einem deutlich stärkeren Bedarf, psychologische Themen im Alltag vereinen zu müssen. „Daher wird der Studiengang auch einen Themenschwerpunkt interkulturelle Psychologie, Zuwanderung und Therapie in anderen Sprachen und Kulturen beinhalten“, erklärte Silvia Queri.

Hierzu ergänzte ihr Fakultätskollege Wolfgang Wasel die derzeitigen Herausforderungen: „Künftig werden noch mehr fremde Menschen zu uns kommen, bei denen es zunächst um Trauma-Bewältigung und Integration, dann erst um die Eingliederung in den Arbeitsmarkt geht.“ Die Studierenden sollen auch lernen, wissenschaftliche Studien und Statistiken für psychologisch relevante Themen einfließen zu lassen.

Angewendet werden können die in diesem Studiengang angeeigneten Kenntnisse aber auch in der freien Wirtschaft. Ein prägendes Beispiel gab hier Hochschul-Rektor Thomas Spägele. „Auch ein Auto-Designer muss heutzutage wissen, wie ein Mensch aus psychologischer Sicht funktioniert“, so Spägele, der mit großem Interesse und bis zu 2000 Bewerbungen rechnet. „Wir sind die einzige staatliche Hochschule in Deutschland, die solch einen Studiengang anbietet“, so der Rektor. Lediglich vier private Hochschulen hätten vergleichbare Angebote.

Als Kooperationspartner, zugleich auch Profiteure künftiger Absolventen, werden neben der Stiftung Liebenau auch das ZfP Südwürttemberg der Hochschule zur Verfügung stehen. Dass es Bedarf gibt, verdeutlichte auch Michael Konrad vom ZfP. „Alleine im gemeindepsychologischen Verband betreuen wir rund 2000 Menschen mit psychologischen Störungen und Problemen in deren persönlichem Umfeld und das über sehr lange Zeiträume.“ „Die Bedürfnisse haben sich verändert, zudem haben wir bei der Sozialarbeit inzwischen Nachwuchsprobleme“, erklärte Michael Konrad.



Der Studiengang

Der neue Studiengang Angewandte Psychologie mit Abschluss Bachelor of Science an der Hochschule Weingarten-Ravensburg wird mit 34 Plätzen ab dem 7. September 2016 angeboten. Aufgrund der zu erwartend hohen Anzahl an Bewerbungen ist mit einem Zugangsbegrenzung via Numerus Clausus zu rechnen.



Voraussichtlich wird die Hochschule zusätzlich aber auch Fach- oder Vorkenntnisse einfließen lassen. Zulassungsvoraussetzung sind die Fachhochschulreife, gute Englischkenntnisse und Interesse an Menschen und wissenschaftlichem Arbeiten. Die möglichen Berufsfelder für Absolventen liegen beispielsweise bei psychotherapeutischen Einrichtungen, aber auch Behörden, Kommunen oder Wirtschaftsunternehmen.

Informationen im Internet: www.hs-weingarten.de