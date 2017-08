Weingarten Leiche in Wohnung  Polizei ermittelt wegen Mord

Ein 49-Jähriger ist in Weingarten Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor. Am Mittwochabend wurden zwei Tatverdächtige festgenommen, die dem Haftrichter vorgeführt werden sollen.

Das Opfer ist laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 11.50 Uhr von einem Nachbarn tot in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Möwenweg aufgefunden worden. Zur Klärung des Falls hat die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Konstanz eine mehr als 50-köpfige Sonderkommission mit Sitz in Friedrichshafen eingerichtet.

Noch während der Spurensicherung und ersten Befragungen des Umfelds auf Hochtouren liefen, ergaben sich erste Verdachtsmomente gegen einen 60-jährigen Mann und dessen 39-jährige Freundin, die kurz nach 22 Uhr von Spezialeinsatzkräften der Polizei in der Wohnung des 60-Jährigen in Weingarten festgenommen worden sind. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg findet im Laufe des Tages die Obduktion des Opfers statt. Die beiden Tatverdächtigen sollen noch am heutigen Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.