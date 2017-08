Weingarten Kind von Auto erfasst

Ein zwölfjähriges Mädchen ist an einer beampelten Fußgängerfurt angefahren worden und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Der Unfall ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Bereich Waldseer Straße/Gablerstraße in Weingarten passiert. Eine 56-jährige Autofahrerin war auf der linken von zwei Geradeausspuren in Richtung Baienfurt unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache, so teilt die Polizei mit, habe die Autofahrerin das Rotlicht nicht beachtet. Das zwölfjährige Mädchen wurde angefahren, als es sein Fahrrad schob und mit zwei Erwachsenen die Straße überqueren wollte.