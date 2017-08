5000 Euro Schaden durch Vandalismus

Mehrere geparkte Autos wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in Weingarten durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.

Die Besitzer von fünf in der Bachstraße geparkten Fahrzeugen erlebten nach Auskunft der Polizei am Samstagmorgen eine böse Überraschung. Sie stellten an ihren am Vorabend abgestellten Autos Beschädigungen fest. Eine unbekannte Person hatte mit einem spitzen Gegenstand im Fahrzeuglack Kratzer hinterlassen. Hierdurch entstand an jedem Fahrzeug etwa 1000 Euro Sachschaden.