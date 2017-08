Uhldingen-Mühlhofen Zwei Ämter beim Akkordeonorchester Uhldingen-Meersburg neu besetzt

Führungswechsel beim Akkordeonorchester Uhldingen-Meersburg: Die bisherige Vorsitzende Cornelia Wiggenhauser hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, nicht mehr für das Amt zur Verfügung zu stehen, weshalb eine neue Vereinsleitung gefunden werden musste.

Nach diversen Vorgesprächen konnte Heidi Rimmele für dieses Amt gewonnen werden, teilt Marion Vallaster namens des Akkordeonorchesters mit. Die Mitglieder dankten Cornelia Wiggenhauser bei der diesjährigen Hauptversammlung für die geleistete Arbeit in den zurückliegenden sechs Jahren.

Das war aber nicht die einzige Änderung, die bei der Zusammenkunft bekannt wurde. Da der bisherige musikalische Leiter Falko Zipfler aus beruflichen Gründen nicht mehr für das Amt zur Verfügung stand, wurde nach dem Neujahreskonzert, das Ende Januar stattgefunden hatte, ein neuer musikalischer Leiter benötigt. Nach längerer Suche konnte nun mit Sonja Scholz eine neue Dirigentin vorgestellt werden. Der Verein freue sich schon auf die gemeinsame Arbeit mit ihr, heißt es in der Mitteilung. Sonja Scholz studiert am Hohner-Konservatorium in Trossingen Musikpädagogik im Hauptfach Akkordeon. Ihre Ausbildung wird sie 2018 mit der Prüfung zur staatlich geprüften Musiklehrerin beenden.

Bisher ist sie schon als Lehrerin in verschiede­nen Vereinen tätig. Sonja Scholz wird auch beim Akkordeonorchester Uhldingen-Meersburg die musikalische Ausbildung übernehmen und hat noch Platz für neue Schüler, die Unterricht in Akkordeon, Klavier oder Keyboard nehmen wollen. Aufgrund des Dirigentenwechsels wird das Orchester dieses Jahr keine Kurkonzerte spielen. Im Januar 2018 soll aber ein großes Konzert zum 60-jährigen Bestehen stattfinden. Hierzu wurde inzwischen mit der Probearbeit begonnen. Gerne nimmt das Ensemble neue Spieler auf, die Spaß am gemeinsamen Musizieren haben. Ansprechpartner für interessierte Eltern (Unterricht) und Musiker ist Sonja Scholz, Telefon 0 176/22 76 43 92.