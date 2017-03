Uhldingen-Mühlhofen Zu Beginn des Großbrandes in Oberuhldingen gab es "sehr, sehr kritische Momente"

Kreisbrandmeister Henning Nöh lobt gemeinsamen Einsatz von sechs Wehren aus dem Bodenseekreis. Übergreifen der Flammen auf den daneben liegenden Seniorenwohnpark konnte verhindert werden. Sachschaden wird auf 100 000 Euro beziffert. Der Bauernhof, der dieses Jahr noch abgerissen werden sollte, ist abgebrannt teurer Sondermüll.

Insbesondere in der Anfangsphase des Brandes habe es "sehr, sehr kritische Momente" gegeben, aber die Feuerwehren "haben das super gut in den Griff bekommen", fasst Kreisbrandmeister Henning Nöh gestern die Ereignisse vom Abend des Aschermittwochs rückblickend zusammen. Problematisch beim Brand des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens in der Ortsmitte von Oberuhldingen sei die "große Energie des Feuers und die starke Brandausdehnung" gewesen. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf den nur wenige Meter daneben liegenden Wohnpark "Seefelder Aach" überschlagen, in dem Senioren in 66 Eigentumswohnungen leben. Durch eine hervorragende Zusammenarbeit sei des den Feuerwehren indes gelungen, das zu verhindern. Der Wohnpark wurde mit mehreren Rohren abgeschirmt, während das Rote Kreuz drin die Bewohner betreute. So habe man eine Räumung vermeiden können.

Unter der Führung der einheimischen Wehr von Uhldingen-Mühlhofen unter Einsatzleitung von Kommandant Ewald Moser waren 90 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen der Wehren aus Meersburg, Salem, Markdorf und Daisendorf im Einsatz. Die Stettener Kameraden waren in Bereitschaft alarmiert. Einsatzkräfte des DRK kamen aus Uhldingen, Salem und Überlingen. Die souveräne gemeinsame Leistung habe ihm gezeigt, sagt Kreisbrandmeister Nöh, "dass wir keinerlei Berührungsängste in der Zusammenarbeit mehr haben und darauf bin ich sehr stolz."

Der ehemalige Bauernhof, bestehend aus Ökonomiegebäude mit Werkstatt und Scheune, stand seit vielen Jahren leer. "Mindestens zehn, vielleicht sogar 15" sagen Anwohner. Genutzt wurde das Anwesen immer wieder mal als Werkstatt und als Lager. Der Abriss der Bauten sollte noch in diesem Jahr erfolgen. Auf dem Areal im Ortskern sollen 23 Reihenhäuser mit Garagen, Carports und Stellplätzen entstehen. Noch bevor die Kriminalpolizei gestern morgen Absperrbänder ziehen konnte, war ein Makler mit zwei Interessten in und um die Brandruine unterwegs. Mit deutlichen Worten wiesen die Beamten die drei darauf hin, in welche Gefahr sie sich begeben. Wann die Kripo sichere Aussagen zur Brandursache machen kann, ist derzeit noch offen. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 100 000 Euro. Er setze sich zusammen aus dem Versicherungswert des Gebäudekomplexes in Höhe von 90 000 Euro und den Konsten für die Aufräumarbeiten, erläuterte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Die Beseitigung des Gebäudes nach dem Brand komme auf jeden Fall "wesentlich teurer" als ein regulärer Abriss, sagt Kreisbrandmeister Nöh. "Da gibt es jetzt ein mülltechnisches Problem, das ist alles Sondermüll." Auch deshalb, weil Gefahrstoffe gelagert gewesen seien.

Schon von weitem her, von der Klosterkirche Birnau aus, waren am frühen Mittwochabend die hoch aufsteigenden Rauchschwaden zu sehen gewesen. Der Schein der Flammen erleuchtete die direkt am Grundstück vorbei führende Bundesstraße 31. Um 18.16 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen ein. Gerade von einem Einsatz zurückgekehrt und im Gerätehaus mit Aufräumarbeiten beschäftigt, rückte sie innerhalb kürzester Zeit wieder aus.

Als erstes hatte das aus Ziegeln erbaute Werkstattgebäude in Vollbrand gestanden. Schnell habe das Feuer auf den Dachstuhl des Hauptgebäudes übergegriffen, erläutert Kreisfeuerwehrpressesprecher Christian Gorber. Die für die Brandbekämpfung notwendigen großen Löschwassermengen habe man nur teilweise aus dem Hydrantennetze entnehmen können. Der weitaus größere Teil sein mit mehreren Pumpen direkt aus der nahen Seefelder Aach entnommen worden. Da über der Scheune eine Freileitung verläuft, mussten die Einsatzkräfte anfänglich einen Sicherheitsabstand einhalten. Die Drähte reißen in der Regel bei großer Hitzeeinwirkung. Gerissen sei schließlich nur eine Leitung, sagte Gorber, "als der Strom schon abgeschaltet war".

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis 4.30 Uhr am Donnerstagmorgen hin. Der Einsatzort inmitten Oberuhldingens war großräumig abgesperrt. Viele Bürger waren während des Einsatzes zur Brandstelle gekommen. Einige blieben unter ihren Regenschirmen hinter den Absperrbändern stehen. Ein Großteil musste von der Polizei jedoch extra dazu aufgefordert werden, sich hinter diese zu begeben. In Einzelfällen mussten die Beamten gegenüber den Schaulustigen sehr deutlich und sogar laut werden.

Abriss war geplant

Der abgebrannte Bauernhof steht auf einem rund 8000 Quadratmeter großen Grundstück. Im Norden wird es von der Seefelder Aach, im Westen von der Bundesstraße 31 begrenzt. Im Osten schließt sich der Wohnpark Seefelder Aach an, im Süden ein seit vielen Jahren brachliegendes Gebäude. Auf kleineren Teilflächen wird das Gebiet derzeit als Gartenland genutzt. Die Haupt- und Nebengebäude des alten landwirtschaftlichen Anwesens sollten im Laufe dieses Jahr abgebrochen werden, um Platz zu schaffen für ein Großprojekt. Hier, im Gewann "Ölgarten", sollen 23 Reihenhäuser mit Garagen, Carports und Stellplätzen entstehen: Zwei Doppelhäuser, fünf Dreispänner und ein Vierspänner. Alle Häuser sind zweieinhalbgeschossig geplant mit Satteldach. Die ganze Wohnanlage soll durch eine zentrale Technikanlage mit Erdgas-Blockheizkraftwerk versorgt werden. Der Gemeinderat hatte einem ersten Entwurf des Bebauungsplans "Ölgarten" im Mai 2016 zugestimmt.

Bereits in einer nicht öffentlichen Sitzung im September 2015 hatte die Gemeindeverwaltung das Konzept der Reihenhausbebauung vorgestellt, die der freie Architekt Markus Hanawitsch aus Salem für den Vorhabenträger "Werner Wohnbau" aus Niedereschbach plant. Ziel ist eine kostengünstige und familiengerechte Reihenhausbauweise, die durch knappe Grundstückszuschnitte und kompakte Bauformen erreicht werden soll. Das Projekt soll auch Menschen Wohneigentum ermöglichen, die sich aus finanziellen Gründen kein freistehendes Einfamilienhaus mit großem Grundstück leisten können. (hk)