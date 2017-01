Wunsch nach noch mehr Lärmschutz

Die „Nachbarschaft Untere Aachstraße“ hat eine Liste mit 76 Unterschriften an Bürgermeister Edgar Lamm übergeben. Die Anwohner der B 31 fordern mehr Lämschutz. Der Bürgermeister sicherte seine Unterstützung zu.

Uhldingen-Mühlhofen – Unzureichende Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bundesstraße 31 bei Oberuhldingen beklagt die „Nachbarschaft Untere Aachstraße“. Deren Vertreter, die Brüder August, Thomas und Franz Wielath, überreichten Bürgermeister Edgar Lamm in dessen Dienstzimmer ein von 76 Personen unterschriebenes Dokument. Damit wollen sie zum Ausdruck bringen, dass sie mit dem im Vorjahr vorgenommen Lärmschutzarbeiten nicht einverstanden sind. Sie bemängeln, dass der mittlere Abschnitt zwischen dem Pfarrheim St. Martin und der Straße „Im Sieble“ übergangen worden sei, indem die Lärmschutzwand dort nicht erhöht wurde. Die Unterzeichnenden bitten die Gemeinde, sich dafür einzusetzen, dass auch in diesem Abschnitt die Wand um einen Meter erhöht und der Lärmschutz dadurch verstärkt werden möge.

Bürgermeister Edgar Lamm machte darauf aufmerksam, dass nicht die Gemeinde, sondern der Bund Baulastträger sei, sicherte aber eine „massive“ Unterstützung zu. Hätte sich die Gemeinde an den Baukosten nicht beteiligt, wäre gar nichts unternommen worden, stellte der Rathauschef klar.

Wie Sprecher Franz Wielath weiter ausführte, habe weder die Gemeinde noch die Interessengemeinschaft Lärmschutz die Anwohner in dem betroffenen Bereich kontaktiert. „Wir sind nicht darüber informiert worden, dass in unserem Bereich keine Erhöhung stattfinden soll.

“ Man fühle sich "völlig übergangen und ungleich behandelt", da die alte Lärmschutzwand aus dem Jahr 1986 nicht denselben Schutz biete wie die neuen Elemente, zumal die bestehenden Wände seinerzeit auch noch einen Meter zurückversetzt errichtet worden seien. „Hinzu kommen gerade in diesem mittleren Abschnitt noch weitere Lärmstörungen durch die Landesstraße 201, einen neuen Parkplatz und Sportstätten mit ständigen Veranstaltungen, sommerlichen festen und Zeltlagern“, heißt es in der Begründung weiter. August Wielath fügte an, dass die vorgenommen Lärmschutzwanderhöhung vorwiegend bei den Straßen „Im Öschle“ und „Im Sieble“ erfolgt seien, teilweise für einzelne Häuser, aber auch für ein Baustofflager, einen Schuppen und ein Haus der katholischen Kirchengemeinde. Zum Teil näher an der B 31 stehende Wohnhäuser der unteren Aachstraße seien von einem besseren Schutz aus unerfindlichen Gründen ausgespart worden.

Lamm sagte, das Regierungspräsidium Tübingen habe in einer öffentlichen Veranstaltung die geplanten Arbeiten vorgestellt, auch sei im Gemeindeblatt darüber ausreichend informiert worden. Die jetzt installierten Lärmschutzwände seien das Ergebnis der ausführlichen Lärmberechnungen. Eine Kontrolle werde aber noch erfolgen. „Dann ist eine Korrektur denkbar“, sagte Lamm, den Unterzeichnern nochmals seine Unterstützung zusichernd. Er erläuterte, dass von den knapp 1,7 Millionen Euro Baukosten die Gemeinde rund ein Drittel übernommen habe, obwohl sie nicht zuständig sei. „Nur aus diesem Grund sind die Arbeiten überhaupt erfolgt“, sagte der Bürgermeister. Die in diesem Bereich vorgesehene Untertunnelung der Bundesstraße werde er wohl nicht mehr erleben.

Die Lärmschutzarbeiten

2011 hatte sich die Interessengemeinschaft „Lärmschutz in Uhldingen“ in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung an das Regierungspräsidium in Tübingen gewandt mit der Bitte, die Lärmsituation in Oberuhldingen zu verbessern. In der Sitzung des Gemeinderats im November 2013 hatte Karl Rief vom Regierungspräsidium die Arbeiten erstmals vorgestellt: Mit einem Jahr Verzögerung begannen im letzten Quartal des Vorjahres die Arbeiten: Neue Lärmschutzwände wurden entlang der B 31 in Richtung Überlingen gebaut sowie die bestehenden Lärmschutzwände teilweise erhöht und erweitert. Für diese Bauarbeiten waren erhebliche Eingriffe in den Straßenverkehr notwendig: Eine Fahrspur der B 31 musste gesperrt und auf die L 201 umgeleitet werden. Während der Umleitung gab es fünf Verkehrsunfälle, weil Fahrer die Vorfahrt nicht beachteten. In diesem Jahr sind weitere Lärmschutzarbeiten zwischen der B 31 und der L 201 beabsichtigt. Der Beginn dieser Arbeiten ist nach Mitteilung des Regierungspräsidiums abhängig vom Wetter und von der Öffnung der Mischwerke. (hk)