Uhldingen-Mühlhofen Wohnungssuchende Konstanzerin kommt Kautionsbetrüger auf die Schliche

Die auf einer Internetplattform eingestellte Wohnung in Uhldingen-Mühlhofen, für die die junge Frau 1500 Euro vorab überweisen sollte, gab es gar nicht.

Die wohnungssuchende junge Frau aus dem Kreis Konstanz war auf einer Internetplattform auf das Wohnungsangebot für eine Dreizimmerwohnung in Uhldingen-Mühlhofen. Sie nahm Kontakt mit dem angeblichen Verkäufer auf. Der erklärte ihr laut Polizei, dass er derzeit in London wohne, aber gerne einen Vermittler beauftragen wolle, der eine Besichtigung arrangiere und den Schlüssel übergebe. Hierzu sei jedoch vorab eine Kautionsüberweisung in Höhe 1500 Euro nötig. Überdies müsse die Interessentin ihren Personalausweis einscannen und übermitteln.



Da sich die Frau das Mietobjekt zunächst von außen anschauen wollte, fuhr sie zu der Adresse und stellte fest, dass hier nur ein Hotel zu finden ist. Statt das Geld zu überweisen, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Diese warnt in dem Zusammenhang, dass gleichgelagerte Fälle von "Vorausgebührenbetrug" immer wieder vorkämen.